Sci di Fondo: Lorenzo Romano è secondo nell'individuale di Campolongo



Si è da poco conclusa la prima giornata della 9ª tappa della Coppa Italia Rode di sci di fondo sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove sulla

pista di Campolongo – Rotzo si è svolta l’individuali in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri per le categorie maschili e

femminili, articolate su tre giri da 3,3 km.

Nel maschile, Giandomenico Salvadori (GS Fiamme Gialle) ha conquistato il gradino più alto del podio chiudendo in 20’38.0, dimostrando grande

controllo sulla pista tecnica e selettiva di Campolongo. Alle sue spalle, Lorenzo Romano (CS Carabinieri) si è piazzato secondo con

20’59.0, seguito da Paolo Ventura (CS Esercito) in 21’02.4. Quarta e quinta posizione per Martin Coradazzi (CS Esercito) e Alessandro

Chiocchetti (GS Fiamme Gialle), rispettivamente in 21’17.0 e 21’29.2.

All’11° posto conclude Alessio Romano (Carabinieri) fermando il crono in 21’55.8.

Tra le donne, la vittoria è andata ad Anna Comarella (GS Fiamme Oro), che ha chiuso in 24’18.9, mantenendo un passo costante e preciso lungo

tutti i tre giri. Sul podio con lei Francesca Franchi (GS Fiamme Gialle) in 24’33.8 e Cristina Pittin (CS Esercito) in 24’54.6. A completare la

top five Romina Bachmann (CS Carabinieri) e Maria Eugenia Boccardi (Under Up Ski Team) con 25’32.7 e 25’38.3. Al 7° posto conclude Elisa

Gallo (Fiamme Gialle) in 25’48.4.

La manifestazione proseguirà domenica 8 marzo con le prove in tecnica libera.