VOLLEY / Cuneo da leggenda: rimonta da 0-2 e trionfo al NAS Tournament di Dubai

Una rimonta da grande squadra, di quelle che restano nella memoria. La Altadawi Cuneo conquista il NAS Tournament 2025/2026 di Dubai battendo Yaazar per 3-2 al termine di una finale spettacolare e ricca di colpi di scena.
La formazione piemontese parte in salita: Yaazar si impone nei primi due set con i punteggi di 25-21 e 25-14, mettendo Cuneo alle corde e dando l’impressione di avere il match saldamente in mano. Ma proprio nel momento più difficile emerge il carattere della squadra allenata da Matteo Battocchio.
Dal terzo set cambia tutto. Cuneo alza il livello del proprio gioco, soprattutto in attacco e in battuta, e riapre la partita vincendo il terzo parziale 25-21. La rimonta prende definitivamente forma nel quarto set, dominato 25-20, che riporta la sfida in perfetta parità.
Nel tie-break la Alatadawi completa il capolavoro: 15-7 il punteggio finale che certifica una rimonta straordinaria dopo essere stata sotto 0-2.
I numeri raccontano una gara combattutissima: Cuneo chiude con 126 punti totali, 57 punti in attacco e una ricezione positiva del 48%, dati che testimoniano la crescita della squadra nel corso della partita. Tra i protagonisti anche la solidità a muro e la capacità di limitare gli errori nei momenti decisivi.
Con questa vittoria Cuneo non conquista solo la partita, ma si aggiudica il NAS Tournament di Dubai, chiudendo il torneo con una prestazione di grande carattere che conferma la qualità e la profondità del gruppo piemontese.
Una rimonta da 0-2 a 3-2 che vale un trofeo internazionale e che manda un messaggio chiaro: Cuneo non molla mai.