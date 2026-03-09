PODISMO / Due atleti della Dragonero sul podio della Lago Maggiore Half Marathon

Dominio della A.S.D. Dragonero alla Lago Maggiore Half Marathon, corsa che si è svolta nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, con partenza da Stresa e arrivo a Verbania.

La Dragonero ha piazzato due suoi atleti sul podio: si tratta di Simone Balestra, che ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 1:12:32 e Marcello Panzone, che dopo il trionfo dello scorso ottobre alla mezza maratona di Venezia chiude terzo in 1:13:04.

La gara, che ha visto oltre 2.000 partecipanti provenienti da 60 Paesi, è stata vinta da Federico Crepaldi in 1:09:20.

Buon piazzamento anche per Francesco Panzone, anche lui tesserato per la Dragonero, che chiude in 16esima posizione in 1:20:09