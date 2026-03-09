VOLLEY A1F/ Honda Cuneo Granda Volley di carattere: vittoria esterna contro San Giovanni in Marignano

La Honda Cuneo Granda Volley trova la seconda vittoria nella propria corsa alla CEV Challenge Cup, battendo nuovamente la Omag-Mt San Giovanni in Marignano. A Cervia le Gatte si impongono per 0-3, trovando il quarto successo consecutivo e salendo a sei punti nel proprio sentiero europeo.

1° set

Il primo set vede le Gatte sugli scudi: 5-8 in avvio. Da qui le biancorosse spingono forte sul gas, allungando addirittura sul +11 (5-16). Nel finale non c’è storia: Cuneo gestisce e si prende il primo parziale 10-25.

2° set

Avvio di secondo set a senso unico: Gatte avanti 2-8. Le padrone di casa provano a rientrare nel cuore del parziale, ma Cuneo non è dello stesso avviso: +6 (10-16). Nel finale le biancorosse cambiano marcia e ricalcano la prestazione del primo set: 14-25.

3° set

Il terzo parziale regala spettacolo, ma è sempre Cuneo a partire meglio: 3-8. Le Zie iniziano però una lenta rimonta, che le porta prima sul -6 (10-16) e poi sul -3 (17-20). Così le romagnole agganciano le biancorosse a quota 23, ma le Gatte hanno una marcia in più: 24-26 e 0-3.

“È una bella vittoria, la quarta di fila, che ci porta a sei punti in questo girone di qualificazione alla Challenge Cup – ha commentato Fabio Tisci – Faccio tanti complimenti alle ragazze per la partita e per il gioco che stiamo esprimendo. Ora affronteremo due squadre, sulla carta, più attrezzate, ma c'è comunque tanta voglia di continuare in questa direzione".

Omag-Mt San Giovanni in Marignano 0-3 Honda Cuneo Granda Volley (10-25, 14-25, 24-26)

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile, Diop (6), Pucelj (11), Rivero (7), Keene (11), Koulisiani (8), Bardaro (L)

Entrate: Marring (3), Pritchard (8), Cecconello (4), Allaoui

Non entrate: Magnani (L), Atamah

MVP: Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley)