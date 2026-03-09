VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: sconfitta amara per il Mondovì Volley

Non cambiano le gerarchie nel girone A del Campionato di volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano resta in testa alla classifica grazie al successo ottenuto in casa dell’Issa Novara per 1-3. Qualche brivido per la capolista, che a inizio match ha dovuto fare a meno della centrale Giulia Deambrogio per un problema alla mano. Per l’ex pumina si sospetta una frattura al mignolo.
Gara senza storia quella tra il Volley 2001 Garlasco e il Chieri 76, con le padroni di casa che in poco più di un’ora di gioco hanno avuto la meglio delle avversarie con un netto 3-0. Ha conservato il terzo gradino del podio l’Acrobatica Alessandria, abile a espugnare il campo del Cus Torino per 0-3. Per le alessandrine si è trattata di una gara condotta con ordine e equilibrio e solo il secondo set ha visto il Cus accennare una reazione d’orgoglio, prontamente spenta dalla squadra di coach Napolitano.
E veniamo al match clou di giornata, quello tra il Mondovì Volley e il Gso Villa Cortese. La vittoria è andata con merito alle ospiti allenate da Lualdi, capaci di infliggere alle rossoblù un perentorio 0-3. Le pumine, dopo aver perso il primo set per 23-25, hanno accusato un crollo psicologico che ha spianato la strada alle avversarie. Evidenti limiti difensivi per la squadra di Basso, che non ha saputo reagire in maniera adeguata. La sola Elisa Bole (17 punti) si è mostrata all’altezza della situazione.
Nel Gso, invece, prestazione di alto livello in tutti i fondamentali e vittoria che consente di tenere il passo delle prime in classifica. Per il Puma, invece, il terzo posto si allontana drasticamente e ora dista cinque lunghezze. E’ tornato alla vittoria il Capo D’Orso Palau, che in casa ha superato per 3-1 il Parella Torino.
Colpo di coda del Vol-ley Volpiano, che battendo il Care Project Bellusco per 3-1, ha ottenuto la quarta vittoria stagionale, rendendo più concrete le proprie speranze di salvezza. Vittoria esterna, infine, per il Pan Alfieri Cagliari sul campo del Cogne Aosta (0-3). Nel prossimo turno il Mondovì Volley affronterà in trasferta l’Issa Novara.
I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA DI RITORNO
ISSA NOVARA
FLORENS VIGEVANO
1-3
V. 2001 GARLASCO
CHIERI 76
3-0
CAPO D’ORSO PALAU
PARELLA TORINO
3-1
MONDOVI’ VOLLEY
GSO VILLA CORTESE
0-3
VOL-LEY VOLPIANO
CARE P. BELLUSCO
3-1
SD CCS COGNE AOSTA
PAN ALF. CAGLIARI
0-3
CUS TORINO
ACR. ALESSANDRIA
0-3
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
48
2
V. 2001 GARLASCO
46
3
ACR. ALESSANDRIA
41
4
GSO VILLA CORTESE
40
5
MONDOVI’ VOLLEY
36
6
CAPO D’ORSO PALAU
34
7
CARE P. BELLUSCO
27
8
SD CCS COGNE AOSTA
20
9
CUS TORINO
19
10
PAN A. CAGLIARI
17
11
PARELLA TORINO
13
12
ISSA NOVARA
13
13
CHIERI 76
12
14
ACADEMY VOLPIANO
12
PROSSIMO TURNO – 6^ GIORNATA DI RITORNO
ISSA NOVARA
MONDOVI’ VOLLEY
14/03
PAN ALF. CAGLIARI
V. 2001 GARLASCO
CARE P. BELLUSCO
CAPO D’ORSO PALAU
CHIERI 76
GSO VILLA CORTESE
ACR. VOLPIANO
VOL-LEY VOLPIANO
PARELLA TORINO
CUS TORINO
FLORENS VIGEVANO
SD CCS COGNE AOSTA