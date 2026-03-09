 / Volley

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: sconfitta amara per il Mondovì Volley

Quinta giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco continuano a vincere. Le pumine di Basso crollano in casa contro il Gso Villa Cortese

Una immagine del match tra Mondovì e Villa Cortese (ph. Cristiano Silvestri)

Non cambiano le gerarchie nel girone A del Campionato di volley femminile di serie B1. La Florens Vigevano resta in testa alla classifica grazie al successo ottenuto in casa dell’Issa Novara per 1-3. Qualche brivido per la capolista, che a inizio match ha dovuto fare a meno della centrale Giulia Deambrogio per un problema alla mano. Per l’ex pumina si sospetta una frattura al mignolo. 

Gara senza storia quella tra il Volley 2001 Garlasco e il Chieri 76, con le padroni di casa che in poco più di un’ora di gioco hanno avuto la meglio delle avversarie con un netto 3-0. Ha conservato il terzo gradino del podio l’Acrobatica Alessandria, abile a espugnare il campo del Cus Torino per 0-3. Per le alessandrine si è trattata di una gara condotta con ordine e equilibrio e solo il secondo set ha visto il Cus accennare una reazione d’orgoglio, prontamente spenta dalla squadra di coach Napolitano. 

E veniamo al match clou di giornata, quello tra il Mondovì Volley e il Gso Villa Cortese. La vittoria è andata con merito alle ospiti allenate da Lualdi, capaci di infliggere alle rossoblù un perentorio 0-3. Le pumine, dopo aver perso il primo set per 23-25, hanno accusato un crollo psicologico che ha spianato la strada alle avversarie. Evidenti limiti difensivi per la squadra di Basso, che non ha saputo reagire in maniera adeguata. La sola Elisa Bole (17 punti) si è mostrata all’altezza della situazione. 

Nel Gso, invece, prestazione di alto livello in tutti i fondamentali e vittoria che consente di tenere il passo delle prime in classifica. Per il Puma, invece, il terzo posto si allontana drasticamente e ora dista cinque lunghezze. E’ tornato alla vittoria il Capo D’Orso Palau, che in casa ha superato per 3-1 il Parella Torino. 

Colpo di coda del Vol-ley Volpiano, che battendo il Care Project Bellusco per 3-1, ha ottenuto la quarta vittoria stagionale, rendendo più concrete le proprie speranze di salvezza. Vittoria esterna, infine, per il Pan Alfieri Cagliari sul campo del Cogne Aosta (0-3). Nel prossimo turno il Mondovì Volley affronterà in trasferta l’Issa Novara.

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA DI RITORNO

ISSA NOVARA

FLORENS VIGEVANO

1-3

V. 2001 GARLASCO

CHIERI 76

3-0

CAPO D’ORSO PALAU

PARELLA TORINO

3-1

MONDOVI’ VOLLEY

GSO VILLA CORTESE

0-3

VOL-LEY VOLPIANO

CARE P. BELLUSCO

3-1

SD CCS COGNE AOSTA

PAN ALF. CAGLIARI

0-3

CUS TORINO

ACR. ALESSANDRIA

0-3

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

48

2

V. 2001 GARLASCO

46

3

ACR. ALESSANDRIA

41

4

GSO VILLA CORTESE

40

5

MONDOVI’ VOLLEY

36

6

CAPO D’ORSO PALAU

34

7

CARE P. BELLUSCO

27

8

SD CCS COGNE AOSTA

20

9

CUS TORINO

19

10

PAN A. CAGLIARI

17

11

PARELLA TORINO

13

12

ISSA NOVARA

13

13

CHIERI 76

12

14

ACADEMY VOLPIANO

12

PROSSIMO TURNO – 6^ GIORNATA DI RITORNO

ISSA NOVARA

MONDOVI’ VOLLEY

14/03

PAN ALF. CAGLIARI

V. 2001 GARLASCO

 

CARE P. BELLUSCO

CAPO D’ORSO PALAU

 

CHIERI 76

GSO VILLA CORTESE

 

ACR. VOLPIANO

VOL-LEY VOLPIANO

 

PARELLA TORINO

CUS TORINO

 

FLORENS VIGEVANO

SD CCS COGNE AOSTA

 

Matteo La Viola

