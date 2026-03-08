GMG Falegnameria al fianco del Volley Busca, sempre più leader della Serie D e a un passo dalla C [VIDEO]

Una serata perfetta e memorabile al Palazzetto di Busca ieri sera, 7 marzo per due importanti motivi. Il primo che, in un Palazzetto dello Sport gremito e in una sfida cruciale ai fini delle sorti del campionato di Serie D, il Volley Busca dell’allenatore Massimo Lamberti ha battuto per 3-0 in scioltezza (con i parziali di 27-29, 25-19 e 25-11 nei tre set), dopo una seppur iniziale sofferenza, le rivali seconde in classifica del Marene, portandosi a + 8 a quota 52 punti e a 8 giornate dalla fine, a un passo virtuale da una storica Serie C.

Il secondo motivo, altrettanto di interesse, era la presenza dello sponsor del matchday GMG Falegnameria di Dronero e Cuneo del titolare Alessandro Marino ad inaugurare con un simbolico tasto del nastro, in presenza di un folto numero di autorità (tra cui l’assessore regionale Marco Gallo - già presidente fondatore del Volley Busca; il sindaco di Busca Ezio Donadio; l’assessore allo Sport di Busca Diego Bressi, il presidente del Volley Busca Valter Rosso, il dirigente generale Davide Bima e la consigliera comunale di Cuneo Serena Garelli) il rinnovamento con nuove porte fornite dall’aziende e altri restyling in corso degli spogliatoi che accolgono atlete di casa e quelle ospiti nei vari incontri di campionato.

Così Alessandro Marino, titolare della GMG Falegnameria: “In settimana abbiamo provveduto a iniziare i lavori per risistemare la zona spogliatoi, cambiando tutte le porte interne e proseguiremo nei prossimi giorni in quest’opera di rinnovamento di questo bellissimo Palazzetto dello Sport qui a Busca. La nostra azienda ha sempre cercato di sostenere questa società, dando la possibilità ai ragazzi di vivere uno sport sano in palestra, a maggior ragione continueremo a investire qui a Busca con l’azienda di famiglia, così come abbiamo fatto sinora”.

A ringraziare l’intervento di GMG Falegnameria anche il direttore generale del Volley Busca Davide Bima: “Ringrazio lo sponsor del giorno, la GMG Falegnameria, per l’importante supporto al Palazzetto di Busca, sostituendo tutte le porte e sostenendoci con uno sponsorizzazione nella realizzazione della maglia del libero. Grazie inoltre a tutta l’Amministrazione Comunale, dal sindaco Donadio, all’assessore allo Sport Bressi e all’assessore regionale Gallo per la loro presenza. Senza le istituzioni non si può arrivare a questi risultati lusinghieri”.

L’assessore buschese allo sport Diego Bressi: “Tengo molto allo stato di salute delle strutture e dei nostri impianti. Il Palazzetto ha una storia di oltre 30 anni, ma è stato mantenuto direi in modo ottimale dalla società che l’ha gestito da sempre. A fine 2024 abbiamo sostituito tutti i serramenti per un efficientamento energetico, rinnovati illuminazione e pavimentazione, facendo molta attenzione alla manutenzione e alla conservazione dello stesso Palazzetto”.

A concludere la serie di interventi l’assessore regionale Marco Gallo: “Sono stato 15 anni presidente del Volley Busca ed essere qui è sempre una grande emozione. Il mio ricordo è di quando ho fondato insieme all’attuale allenatore Lamberti e ad altri amici questa società alla fine degli anni ’80. Saperla ora leader in Provincia di Cuneo mi lusinga”.