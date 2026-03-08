 / Attualità

Attualità | 08 marzo 2026, 15:34

GMG Falegnameria al fianco del Volley Busca, sempre più leader della Serie D e a un passo dalla C [VIDEO]

Ieri sera, oltre al brillante 3-0 contro Marene da parte delle ragazze dell’allenatore Lambert, il taglio del nastro in presenza di autorità per il restyling grazie allo sponsor degli spogliatoi in un Palazzetto dello Sport sempre più ricco e funzionale

Una serata perfetta e memorabile al Palazzetto di Busca ieri sera, 7 marzo per due importanti motivi. Il primo che, in un Palazzetto dello Sport gremito e in una sfida cruciale ai fini delle sorti del campionato di Serie D, il Volley Busca dell’allenatore Massimo Lamberti ha battuto per 3-0 in scioltezza (con i parziali di 27-29, 25-19 e 25-11 nei tre set), dopo una seppur iniziale sofferenza, le rivali seconde in classifica del Marene, portandosi a + 8 a quota 52 punti e a 8 giornate dalla fine, a un passo virtuale da una storica Serie C.

Il secondo motivo, altrettanto di interesse, era la presenza dello sponsor del matchday GMG Falegnameria di Dronero e Cuneo del titolare Alessandro Marino ad inaugurare con un simbolico tasto del nastro, in presenza di un folto numero di autorità (tra cui l’assessore regionale Marco Gallo - già presidente fondatore del Volley Busca; il sindaco di Busca Ezio Donadio; l’assessore allo Sport di Busca Diego Bressi, il presidente del Volley Busca Valter Rosso, il dirigente generale Davide Bima e la consigliera comunale di Cuneo Serena Garelli) il rinnovamento con nuove porte fornite dall’aziende e altri restyling in corso degli spogliatoi che accolgono atlete di casa e quelle ospiti nei vari incontri di campionato.

Così Alessandro Marino, titolare della GMG Falegnameria: “In settimana abbiamo provveduto a iniziare i lavori per risistemare la zona spogliatoi, cambiando tutte le porte interne e proseguiremo nei prossimi giorni in quest’opera di rinnovamento di questo bellissimo Palazzetto dello Sport qui a Busca. La nostra azienda ha sempre cercato di sostenere questa società, dando la possibilità ai ragazzi di vivere uno sport sano in palestra, a maggior ragione continueremo a investire qui a Busca con l’azienda di famiglia, così come abbiamo fatto sinora”.

A ringraziare l’intervento di GMG Falegnameria anche il direttore generale del Volley Busca Davide Bima: “Ringrazio lo sponsor del giorno, la GMG Falegnameria, per l’importante supporto al Palazzetto di Busca, sostituendo tutte le porte e  sostenendoci con uno sponsorizzazione nella realizzazione della maglia del libero. Grazie inoltre a tutta l’Amministrazione Comunale, dal sindaco Donadio, all’assessore allo Sport Bressi e all’assessore regionale Gallo per la loro presenza. Senza le istituzioni non si può arrivare a questi risultati lusinghieri”.

L’assessore buschese allo sport Diego Bressi: “Tengo molto allo stato di salute delle strutture e dei nostri impianti. Il Palazzetto ha una storia di oltre 30 anni, ma è stato mantenuto direi in modo ottimale dalla società che l’ha gestito da sempre. A fine 2024 abbiamo sostituito tutti i serramenti per un efficientamento energetico, rinnovati illuminazione e pavimentazione, facendo molta attenzione alla manutenzione e alla conservazione dello stesso Palazzetto”.

A concludere la serie di interventi l’assessore regionale Marco Gallo: “Sono stato 15 anni presidente del Volley Busca ed essere qui è sempre una grande emozione. Il mio ricordo è di quando ho fondato insieme all’attuale allenatore Lamberti e ad altri amici questa società alla fine degli anni ’80. Saperla ora leader in Provincia di Cuneo mi lusinga”.

Cristiano Sabre

