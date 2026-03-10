Samurai Karate Club protagonista al Campionato Regionale SKII

Si è svolto con grande partecipazione il Campionato Regionale SKII, una delle competizioni più attese del panorama marziale piemontese. Alla manifestazione hanno preso parte 282 atleti, appartenenti a 18 società, impegnati in 21 categorie di Kata e 12 categorie di Kumite, rendendo l'evento una vera festa dello sport e della disciplina.

Tra le società più brillanti della giornata spicca la Samurai Karate Club, rappresentata dagli atleti delle Palestre Open Space di Savigliano e Sport Point di Fossano, in gara con 14 atleti, dalle categorie Cuccioli ai Master. La squadra ha conquistato un medagliere di tutto rispetto: 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo.

Risultati degli atleti

Lorenzo Alesso - Cadetti, cinture marroni e nere: Oro nel Kumite

Diego Truscelli - Cintura blu: Oro nel Kata e Argento nel Kumite

Veronika Pinta - Cadetti, cintura arancione: Argento nel Kata

Giorgia Drocco - Juniores femminile, categoria unica cinture colorate: Oro nel Kumite

Francesca Dematteis - Juniores, cintura blu: Oro nel Kata

Gabriele Scicolone - Juniores, cinture marroni e nere: Argento nel Kata e Argento nel Kumite

Francesco Barra - Juniores, categoria unica cinture colorate: Bronzo nel Kumite

Giorgia Scaffidi Muta - Seniores, categoria unica cinture colorate: Bronzo nel Kata

La Samurai Karate Club conferma la propria presenza tra le realtà più competitive del karate regionale. Gli istruttori sottolineano la determinazione degli atleti, la qualità tecnica espressa e il prezioso supporto delle famiglie. Risultati che danno slancio ai prossimi impegni, regionali e nazionali.