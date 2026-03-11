L'Accademia Jingwu di Cuneo brilla al Festival dell'Oriente di Torino con Kung Fu e Tai Chi [FOTO]

L'A.S.D Accademia Jingwu Di Wushu e Tai Chi Chuan ha rappresentato l'eccellenza dello sport e della cultura orientale al Festival dell'Oriente di Torino. Sabato 8 marzo, alle 17.30, gli allievi del maestro Roberto Vallone, affiancato dai maestri Roberto Maltagliati e Francesco Filasieno, hanno incantato il pubblico sul palco dell'OPES Piemonte con un'esibizione di Kung Fu e Tai Chi Chuan di alta qualità.

"L'esibizione dei nostri ragazzi è stata un successo grazie alla loro passione e impegno", ha dichiarato il Maestro Vallone. "Siamo orgogliosi di aver rappresentato la nostra scuola e la nostra comunità in questo importante evento culturale".

L'Accademia Jingwu è una realtà consolidata nel territorio cuneese, attiva da 25 anni con corsi di arti marziali cinesi per bambini dai 5 ai 14 anni, ragazzi e adulti. Le sedi sono distribuite tra Cuneo, Boves, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Roccasparvera e Torino. Nei corsi gli allievi apprendono coordinazione, equilibrio e motricità attraverso attività ludiche ispirate alle leggende e al folklore degli animali del Kung Fu, con un'attenzione particolare al rispetto e alla disciplina.