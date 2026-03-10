A Ceva la firma degli accordi territoriali per le aree omogenee del Cebano, Monregalese, Langa e Valle Stura

Mercoledì 11 marzo il Teatro Marenco di Ceva ospiterà la firma degli accordi territoriali tra la Regione Piemonte e i sindaci dei Comuni delle Aree omogenee del Cebano e dell’Alta Valle Tanaro, Monregalese, Terra di Langa e Valle Stura, nell’ambito della programmazione regionale dedicata allo sviluppo dei territori. Sarà presente l’assessore regionale al Fondo di sviluppo e coesione Gianluca Vignale.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dalla Regione per la definizione delle strategie delle Aree territoriali omogenee, strumenti pensati per favorire la collaborazione tra Amministrazioni locali e promuovere progetti condivisi di sviluppo.

Gli accordi formalizzeranno le strategie territoriale delle aree e la contestuale fase operativa degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. I progetti riguardanno diversi ambiti, tra cui la riqualificazione urbana, il turismo, la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la mobilità e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

"È un onore per Ceva ospitare questo momento così importante per il territorio – evidenzia il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. Accogliere nella nostra città oltre cento sindaci, nell’ambito degli accordi territoriali promossi dalla Regione Piemonte, rappresenta un segnale significativo di attenzione e di collaborazione tra le amministrazioni locali. Si tratta di un percorso che riguarda tutti i territori e che punta a rafforzare il lavoro condiviso tra i Comuni: il fatto che sia stata scelta Ceva, e in particolare il nostro prestigioso Teatro Marenco, come luogo di incontro per far convergere le amministrazioni dell’area è per noi motivo di grande soddisfazione. È un segno di attenzione da parte della Regione verso la nostra città e verso il Cebano, un’attenzione che apprezziamo e che conferma il ruolo di Ceva come punto di riferimento per questo territorio".