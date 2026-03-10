 / Attualità

Attualità | 10 marzo 2026, 10:34

A Ceva la firma degli accordi territoriali per le aree omogenee del Cebano, Monregalese, Langa e Valle Stura

Mercoledì 11 marzo al Teatro Marenco con l’assessore regionale Vignale ed oltre cento sindaci del Cuneese

Mercoledì 11 marzo il Teatro Marenco di Ceva ospiterà la firma degli accordi territoriali tra la Regione Piemonte e i sindaci dei Comuni delle Aree omogenee del Cebano e dell’Alta Valle Tanaro, Monregalese, Terra di Langa e Valle Stura, nell’ambito della programmazione regionale dedicata allo sviluppo dei territori. Sarà presente l’assessore regionale al Fondo di sviluppo e coesione Gianluca Vignale.

L’iniziativa rientra nel percorso avviato dalla Regione per la definizione delle strategie delle Aree territoriali omogenee, strumenti pensati per favorire la collaborazione tra Amministrazioni locali e promuovere progetti condivisi di sviluppo.

Gli accordi formalizzeranno le strategie territoriale delle aree e la contestuale fase operativa degli interventi finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione. I progetti riguardanno diversi ambiti, tra cui la riqualificazione urbana, il turismo, la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, la mobilità e il miglioramento dei servizi ai cittadini.

"È un onore per Ceva ospitare questo momento così importante per il territorio – evidenzia il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. Accogliere nella nostra città oltre cento sindaci, nell’ambito degli accordi territoriali promossi dalla Regione Piemonte, rappresenta un segnale significativo di attenzione e di collaborazione tra le amministrazioni locali. Si tratta di un percorso che riguarda tutti i territori e che punta a rafforzare il lavoro condiviso tra i Comuni: il fatto che sia stata scelta Ceva, e in particolare il nostro prestigioso Teatro Marenco, come luogo di incontro per far convergere le amministrazioni dell’area è per noi motivo di grande soddisfazione. È un segno di attenzione da parte della Regione verso la nostra città e verso il Cebano, un’attenzione che apprezziamo e che conferma il ruolo di Ceva come punto di riferimento per questo territorio".

comunicato stampa

