BASKET / Le Pantere giovanili tra luci e ombre nel weekend di campionato

UNDER 19 SILVER

PALL. FARIGLIANO 80 – AMATORI SAVIGLIANO 55

25-16, 18-7, 24-14, 13-18

Savigliano: Ambrosino S., Marcellino, Mellano, Robutti, Rivoira, Calvi, Ambrosino A., Allemandi, Pintavalle, Sogno, Depetris, Otella. All.: Eandi

Cade a Farigliano, seconda in classifica, la Cattolica Savigliano e lo fa in una maniera, al di là del valore delle due squadre, che lascia delusione e rabbia.

La partita è stata approcciata in maniera pessima dalle Pantere, che in attacco trovano con continuità il canestro grazie a Buone iniziative di Robutti ma che in generale come squadra si fa trovare attitudinalmente inadeguata al match, subendo troppi contropiedi e rimbalzi in attacco. Bravi gli avversari ad avere un imprinting di tutt’altra specie e così si va alla metà partita sotto già di 20 punti.

Coach Eandi è furioso e prova a svegliare i suoi ma il terzo quarto vede Farigliano aumentare ulteriormente il vantaggio. Più volitivi quantomeno gli ospiti nell’ultimo parziale, vinto 13-18 che però non fa che limitare parzialmente un’ampia e meritata sconfitta dei biancorossi: alla sirena finale 80-55 per Farigliano.

UNDER 17 SILVER

BASKET VENARIA BIANCA 60 – MPM SAVIGLIANO 64

17-18; 14-15; 15-13; 14-18

Savigliano: Botta 16, Giletta 9, Magliano 8, Zavoreti 7, Sogno 7, Ruffino 6, Ambrosino 6, Amato 5, Corradini 2, Rinaldi, Gjyrezi. All. Fiorito – Di Maria L.

Nella terza partita e prima trasferta della seconda fase del Campionato U17 Regionale, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM fa visita alla prima delle due squadre di Venaria. Squadra composta unicamente da ragazzi del 2009. Le Pantere iniziano con il giusto piglio ma vengono prontamente recuperate dalla squadra di casa che vuol far di tutto per restare in gara. Il secondo e terzo periodo vedono entrambe le squadre superarsi vicendevolmente più volta, arrivando così all’ultimo e decisivo periodo appaiate sul punteggio. E’ qui che la squadra Bianco/Rossa riesce a creare un mini parziale che risulterà decisivo per le sorti dell’incontro.

“Una partita non semplice giocata in un campo difficile, in cui i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine e giocarsi i minuti decisivi in maniera attenta e intelligente. Lo possiamo considerare sicuramente un passo in avanti”.

UNDER 15 GOLD

LONGO SAVIGLIANO 62 – SBA ASTI 35

Savigliano: Allasia, Giraudo, Maggiore, Cravero, Depetris, Aurili, Arnolfo, Cuni, Mistrovica, Pasqualetto, Motta, Pintavalle. All. Gallo

Nona giornata di ritorno del campionato u15 GOLD con le giovani partente di coach Gallo che ospitano tra le mura del Palaferrua la squadra di Asti, distante solo 6 punti sotto in classifica generale. La squadra parte subito forte nei primi minuti facendo valere la superiorità fisica e tecnica su entrambi i lati del campo che le permette di andare negli spogliatoi sopra di più di 20 punti e di fatto mettere quasi in ghiaccio la gara. Negli ultimi due quarti le Pantere calano leggermente di intensità ma senza lasciare mai la possibilità agli avversari di poter rientrare in partita.

<figure class="image"> </figure>UNDER 13 SILVER

CARIGNANO 61 – SAVIGLIANO 32

9-7, 14-8, 18-9, 10-8

Savigliano: Genesi, Allasia, Bernocco, Rossi, Dubois, Origlia, Gioetti, Lentini, Balocco, Danna, Marcello, Conterno. All: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Buona partita delle pantere sia in attacco che in difesa, peccato il black out nel terzo periodo che permette agli avversari di allungare. Le giovani pantere provano a rientrare in partita aumentando i giri in difesa e in attacco con le giuste spaziature, ma il parziale del terzo periodo non lo permette.

ESORDIENTI

SAVIGLIANO 33 – SALUZZO 37

3-11, 11-12, 10-8, 9-6

Savigliano: Allasia, Genesi, Avataneo, Bernocco, Cavaglià, Rossi, Balocco, Gioetti, Lentini, Origlia, Ambrosino, Conterno. All: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Pantere che entrano spente, senza la fame di vittoria che li ha contraddistinti contro cuneo, perdendo i primi due periodi. Nella seconda metà della partita i padroni di casa alzano il ritmo cercando di ribaltare la partita incrementando la difesa per creare buone occasioni in attacco in contropiede, ma il grande parziale preso nel primo quarto non permette loro di raggiungere e superare gli avversari.

PINK PANTHERS

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della donna, si è tenuto l’ormai consueto appuntamento per tutte le giocatrici della provincia di Cuneo amanti della Pallacanestro. In un clima complemento diverso dal mero agonismo, le Società hanno portato le loro piccole atlete a giocare in una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Le bambine hanno avuto modo di giocare con squadre miste confrontandosi così con compagne diverse ogni incontro. Un evento davvero bello e imperdibile anche per la nostra Società che ha partecipato con 10 bambine dell’età compresa tra il 2015 e il 2016.

Appuntamento al prossimo anno, sempre con le nostre panterine.