BASKET / Under 17 Gold inarrestabile: Farigliano travolge Collegno 101-80

Juniores CSI: vittoria di carattere a Saluzzo

Aba Saluzzo – PF 51-65

Ottima prova per i ragazzi di coach Casetta, che nonostante le assenze dovute agli infortuni (solo otto i disponibili) riescono a conquistare una preziosa vittoria sul sempre difficile campo di Saluzzo.

L’avvio vede i padroni di casa partire con grande energia, portandosi sul 7-3, ma la PF reagisce immediatamente grazie a una difesa più aggressiva che produce diversi recuperi e permette di chiudere il primo quarto avanti 20-16.

Nel secondo periodo i fariglianesi trovano il break decisivo: dopo una fase di equilibrio arriva l’allungo che porta la PF all’intervallo lungo sul 39-27. Nel secondo tempo Saluzzo prova a ricucire lo strappo, ma Farigliano gestisce con lucidità e mantiene il controllo fino alla sirena finale.

PF. Sarotto, Manera, Sabena, Viara, Barberis, Olimpo, Roagna, Capellaro. All. Casetta.

Under 17 Gold: PF ancora imbattuta nella fase titolo

PF – Collegno 101-80

Prosegue l’ottimo momento dell’Under 17 Gold, che conquista la seconda vittoria nella fase titolo mantenendo l’imbattibilità stagionale.

La gara è intensa e spettacolare, con continui ribaltamenti di fronte. Gli ospiti restano in partita grazie a una straordinaria precisione dalla lunga distanza, realizzando 15 triple nell’arco dei 40 minuti.

La PF alterna momenti di grande pallacanestro a qualche passaggio a vuoto difensivo, ma mantiene alte percentuali offensive e, con il passare dei minuti, costruisce un vantaggio di circa 20 punti che riesce a conservare fino alla fine.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Porro, Romana, Scarano, Taricco, Zavattero, Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

Under 15 Gold: battaglia a Settimo

Settimo Torinese – PF 68-63

(14-17, 27-30, 46-43, 68-63)

Partita molto combattuta per l’Under 15 Gold, con Farigliano avanti nel primo tempo grazie a una buona presenza a rimbalzo e alla concentrazione difensiva.

Dopo l’intervallo Settimo cambia ritmo e sfrutta alcuni errori offensivi e falli della PF per sorpassare nel terzo quarto. Nell’ultimo periodo alcune imprecisioni ai tiri liberi e qualche distrazione difensiva permettono ai padroni di casa di allungare fino al +5 finale.

Nonostante la sconfitta, la PF mostra grinta e carattere.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Galleano, Sartirano, Musso, Taricco, Reineri, Demaria, Gavrilovic, Tedesco, Occelli. All. Occelli, Sappa.

Under 14 Gold: una sconfitta e una vittoria

PF – Abet Bra 72-75

Sconfitta di misura per Farigliano nella prima gara della seconda fase. I locali partono bene, ma un infortunio riduce subito le rotazioni e Bra riesce a cambiare l’inerzia della gara.

Nel finale la PF trova le energie per tornare avanti 70-65, ma alcuni errori pesanti permettono agli ospiti di ribaltare nuovamente il punteggio e chiudere 75-72.

PF. Borra, Grosso, Cappellino, Saulo, Jovanovic, Veselinovic, Rinaudo, Romana, Pecchenino. All. Giachello, Bittner, Pecchenino.

Amatori Savigliano – PF 53-61

Arriva invece una vittoria in trasferta contro Savigliano, maturata dopo un buon avvio che porta Farigliano sul +10.

Un secondo periodo sottotono consente ai locali di rientrare, ma nella ripresa la PF recupera numerosi palloni e torna ad allungare. Nel finale qualche errore permette a Savigliano di ridurre il divario, ma il successo fariglianese non è mai in discussione.

PF. Borra, Cappellino, Jovanovic, Bruno, Rinaudo, Romana, Veselinovic, Pecchenino, Aimasso, Grosso. All. Giachello, Pecchenino.

Under 13 Gold: buona prova contro Area Pro

Area Pro – PF 78-61

Trasferta impegnativa per i giovani fariglianesi che giocano alla pari per gran parte del primo tempo contro una squadra molto fisica.

Un parziale negativo nel finale del secondo periodo permette ai padroni di casa di allungare sul +10. Nel terzo quarto la PF reagisce e recupera qualche punto, ma nell’ultima frazione Area Pro chiude definitivamente i conti.

PF. Barbiero, Basso, Gambera, Balbi, Cappellino, Jovanovic, Demaria, Saulo, Voinovski, Giordano. All. Sappa, Giachello, Schellino.

Under 13 CSI: gara fisica nel Roero

Trasferta impegnativa anche per l’Under 13 CSI sul campo dei Red Fox. Nei primi due quarti i fariglianesi soffrono la maggiore fisicità degli avversari, faticando a trovare continuità offensiva.

Nella ripresa la PF aumenta ritmo e aggressività riuscendo a rientrare più volte in partita, ma la squadra di casa mantiene il controllo e porta a casa il successo.

PF. Gambera, Onorato, Musso, Gallo, Barbiero, Paccani, Basso, Balbi, Albarello, Raineri. All. Sappa, Schellino.

[Le allieve CSI di Farigliano]

Aquilotti Big: tanta intensità a Cuneo

I 2015 della PF tornano in campo a Sportarea dopo l’ottimo quinto posto alla Carnival Cup, partecipando a un raduno del campionato Aquilotti Big contro Iogiocoaminibasket Cuneo e Olimpo Alba.

Contro Cuneo arriva una sconfitta di misura 13-11 al termine di una gara combattuta e ben giocata. Nella seconda sfida, contro Olimpo Alba, la stanchezza si fa sentire e gli albesi hanno la meglio.

Nonostante i risultati, grande soddisfazione per coach Tommaso Bolgioni, che sottolinea la crescita dei suoi ragazzi, protagonisti di una pallacanestro intensa fatta di difesa aggressiva, recuperi e contropiedi.

PF. Bertone, Bruno G., Bruno F., Chionetti, Dalmasso, El Jaber, Lubatti, Marenco, Mula, Pittavino, Santomauro, Scarzello. All. Bolgioni.

Minibasket femminile: festa in rosa a Cuneo

Sabato 8 marzo, presso Sportarea a Cuneo, si è svolto il Pink Day del minibasket femminile provinciale. Per la Pallacanestro Farigliano hanno partecipato le Gazzelle Greta e Azzurra e le Libellule Sofia e Asia, protagoniste di una mattinata di partite e divertimento interamente dedicata alla pallacanestro femminile. Un evento riuscito, organizzato da Granda College Cuneo e dal comitato provinciale, tra entusiasmo, energia e grande spirito di squadra.

<figure class="image"> </figure>