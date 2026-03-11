Il Comitato del Centro storico di Cuneo colora il quartere con l’invito all’assemblea pubblica

 / Attualità

Il Centro Storico di Cuneo si è svegliato questa mattina con un coloratissimo appello del Comitato di quartiere affisso al portone di casa. 

L’invito è quello di partecipare all’assemblea pubblica organizzata venerdì 13 marzo, alle 20.45, presso la Sala San Giovanni (via Roma 4, Cuneo). 

Un’occasione per residenti, commercianti e associazioni per dialogare con la Giunta comunale e per assistere alla presentazione del progetto di rigenerazione dei Giardini Fresia illustrato dall’architetta Roberta Filippini di Roberta Studio e dall’Associazione Art.ur.

