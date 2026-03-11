Referendum sulla magistratura: a Montà d'Alba il dibattito tra sì e no

L'ANPI Alba-Bra promuove lunedì 16 marzo un dibattito pubblico sul referendum della magistratura a Montà d'Alba. L'incontro, in programma alle 21 nella sala comunale di Piazza San Michele, rappresenta un'occasione per i cittadini di confrontarsi direttamente con esperti del settore su una questione che riguarda il funzionamento della giustizia italiana.

A illustrare le ragioni del sì al referendum sarà Roberto Ponzio, avvocato albese, mentre Giorgio Scagliola, collega della stessa città, presenterà le argomentazioni contrarie. Accanto a loro interverrà Alberto Perduca, già Procuratore della Repubblica di Asti, che porterà la sua esperienza diretta nel sistema giudiziario. La discussione sarà moderata da Michele Cauda, presidente della sezione ANPI Alba-Bra.

L'evento si inserisce nel dibattito nazionale che precede la consultazione referendaria, permettendo ai residenti della zona di Langa e Roero di approfondire una materia complessa e di interesse collettivo. L'incontro è aperto al pubblico.