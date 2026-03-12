 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 12 marzo 2026, 15:06

KICKBOXING / Cuneo Academy grande protagonista a Riccione: Samiha Waalam e Andrea Ponzo conquistano il titolo italiano

Argento di Denis Blumhaghen. Circa 1.200 gli atleti, provenienti da tutta Italia, per i campionati italiani assoluti di Kickboxing Ring, Muay Thai e Sambo

Si sono svolti sabato 7 e domenica 8 marzo, a Riccione, i campionati italiani assoluti di Kickboxing Ring, Muay Thai e Sambo.

Risultati lusinghieri per gli atleti della Kick Boxing Cuneo Academy, accompagnati dal Maestro Gianluca Manca e dall'aiuto coach Marius Blumhaghen.

Samiha Waalam di Borgo San Dalmazzo ha conquistato il 1° posto e la medaglia d’oro nella specialità Low Kick (LK), portando a casa il titolo di campionessa italiana nella categoria -56 kg, terza serie. 

Secondo posto per Denis Blumhaghen di Roata Rossi, medaglia d’argento nella specialità K1, prima serie.  

Meritevole del titolo di campione italiano anche il cuneese Andrea Ponzo, nella categoria -75 kg Full Contact, terza serie

La manifestazione, svoltasi al Playhall "Massimo Pironi", è stata organizzata dalla Federkombat.

Circa 1.200 atleti provenienti da tutta Italia per un grande evento dedicato agli appassionati delle arti marziali e degli sport da ring.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium