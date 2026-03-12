KICKBOXING / Cuneo Academy grande protagonista a Riccione: Samiha Waalam e Andrea Ponzo conquistano il titolo italiano

Si sono svolti sabato 7 e domenica 8 marzo, a Riccione, i campionati italiani assoluti di Kickboxing Ring, Muay Thai e Sambo.

Risultati lusinghieri per gli atleti della Kick Boxing Cuneo Academy, accompagnati dal Maestro Gianluca Manca e dall'aiuto coach Marius Blumhaghen.

Samiha Waalam di Borgo San Dalmazzo ha conquistato il 1° posto e la medaglia d’oro nella specialità Low Kick (LK), portando a casa il titolo di campionessa italiana nella categoria -56 kg, terza serie.

Secondo posto per Denis Blumhaghen di Roata Rossi, medaglia d’argento nella specialità K1, prima serie.

Meritevole del titolo di campione italiano anche il cuneese Andrea Ponzo, nella categoria -75 kg Full Contact, terza serie

La manifestazione, svoltasi al Playhall "Massimo Pironi", è stata organizzata dalla Federkombat.

Circa 1.200 atleti provenienti da tutta Italia per un grande evento dedicato agli appassionati delle arti marziali e degli sport da ring.