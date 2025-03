Incidente nel pomeriggio a Centallo, sulla Strada Provinciale 169, in direzione Tarantasca, dove un ciclista di 75 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area e il 118. Il ferito, che ha riportato un politrauma, è stato soccorso dall’équipe dell’automedica di Levaldigi e trasportato in codice rosso all’ospedale di Cuneo.

IN AGGIORNAMENTO