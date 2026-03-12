Piemonte Summer Camp 2026 & Ivan Zaytsev Volley Academy: tre settimane di pallavolo e divertimento

Non sarete mai troppo pronti per la settima edizione del Piemonte Summer Camp!

Tre settimane di pallavolo e divertimento insieme a staff, atlete e atleti di Serie A con fischio d’inizio domenica 21 giugno a Entracque e di fine sabato 18 luglio a Vada (LI).

Novità di questo 2026, la super collaborazione con la Ivan Zaytsev Volley Academy!

Un importante up grade per il Camp, il progetto di alta formazione pallavolistica fondato da Ivan Zaytsev e portato avanti insieme a Francesco Biribanti e Michele Baranowicz.

Una partnership che aumenta la qualità in termini di allenamenti mirati, Clinic su aspetti tecnico-tattici, motivazionali e di sviluppo giovanile, guidati dallo staff qualificato ed esperto dall’IZ Volley Academy.

Anche quest’anno la partnership con il Cuneo Volley e il Volley Parella Torino che garantirà in tutte le settimane del camp la presenza di uno staff tecnico specializzato nell’attività giovanile, coordinato dai Direttori tecnici (femminile e maschile) di alto livello e la possibilità di conoscere di persona atlete e atleti di Serie A provenienti dai campionati italiani e non solo.

Aperte le iscrizioni per l’estate 2026.

Il Piemonte Summer Camp si conferma un progetto che non è solo sport, ma anche crescita personale, condivisione di valori e costruzione di ricordi che restano nel tempo.

Le prime due settimane si terranno nella tradizionale location di Entracque, con base presso il Centro sportivo e piscina di Entracque (campi outdoor, la piscina e la palestra pesi) e la palestra di Valdieri. Il riposo e il giusto apporto di energie saranno assicurati presso l’Aktiv Hotel Alpi Marittime, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime. QUI sport, passione e natura diventano un tutt’uno per un’esperienza a 360°.

Non da meno la settimana a Vada presso il Camping Village “Baia del Marinaio”, dove cambierà sicuramente lo scenario essendo a un passo dal mare toscano, ma con le stesse prerogative di qualità dell’allenamento e del divertimento nel tempo libero.

Ogni turno è rivolto a delle fasce d’età precise:

• 1^ settimana – 21/27.06

Annate: 2013/2016



• 2^ settimana – 28.06/04.07

Annate: 2009/2013

• 3^ settimana – 12/18.07

Annate: 2008/2013

Perché partecipare?

Un’opportunità unica per tutti i giovani pallavolisti e pallavoliste determinati ad alzare il proprio livello attraverso un percorso unico che unisce allenamenti di alto profilo, esperienze formative, emozioni, amicizie e la possibilità di confrontarsi direttamente con grandi protagonisti della pallavolo italiana.

Cosa aspettate?

Correte ad iscrivervi al Piemonte Summer Camp, i posti sono limitati!

• www.piemontesummercamp.com

Per maggiori informazioni contattate l’Infopoint PSC

• Whatsapp +39 351 6699640

oppure scriveteci un’email

• piemontepassionevolley@gmail.com