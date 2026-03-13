Oscar green nazionale, Coldiretti Cuneo: “Alessandro Bergese in finale per l’innovazione robotica unita alla tradizione”

È una storia che unisce una filiera gestita con grande cura, attenzione alla dieta degli animali e all’impatto sull’ambiente. È il primo latte da agricoltura simbiotica per ripristinare la biodiversità del suolo, integrando ricerca universitaria e innovazione robotica con le pratiche tradizionali. L’azienda Erbalatte è stata finalista nazionale, per la categoria Impresa digitale e sostenibile, in occasione della premiazione a Roma dell’Oscar Green, il concorso di Coldiretti Giovani Impresa per aziende e start up che generano sviluppo e lavoro e che celebra quest’anno il suo ventennale.

I giovani agricoltori italiani valgono il doppio della media UE, con la produttività degli under 35 che raggiunge i 4.800 euro a ettaro, contro i 2.500 dei colleghi europei, secondo il centro studi Divulga. L'occupazione under 35 nei campi invia segnali incoraggianti: il settore agricolo è l’unico che nel 2025 ha visto una crescita dei giovani lavoratori: +6% rispetto al 2024, ma se si considerano i soli contratti a tempo indeterminato l’aumento è del 19%. Di contro, l’industria perde il 5% degli under 35 occupati, le costruzioni l’1%, commercio, alberghi e ristoranti il 2% e lo stesso accade per gli altri servizi.

“Un grande onore vedere finalista un’azienda cuneese, espressione di un’imprenditoria giovanile lungimirante e innovatrice. Nella Granda sono oltre 1200 i giovani under 35 – fa notare Marco Bernardi, delegato Giovani Impresa Cuneo – che si mostrano, ancora una volta, resilienti in questo periodo di grande incertezza, rivendicando la propria centralità nella società grazie anche alla capacità di innovare. Abbiamo una grande responsabilità, quella di produrre cibo di alta qualità accessibile a tutti, ma per fare questo ci servono politiche adeguate che promuovano il ricambio generazionale, l’accesso al credito, fattore fondamentale per sostenere la realizzazione delle mille idee creative, e l’abolizione della burocrazia inutile”.

“Si tratta di una vetrina molto importante: con Oscar Green, infatti, Coldiretti offre una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano e innovano il nostro patrimonio economico ed enogastronomico – ricorda Enrico Nada, Presidente Coldiretti Cuneo –. È necessario garantire risorse per favorire l’evoluzione tecnologica nelle nostre aziende agricole, dove i giovani incarnano l’avanguardia di questo processo”.

Impresa digitale e sostenibile

Alessandro Bergese

Monasterolo di Savigliano – Cuneo - Piemonte

DALL’AGRICOLTURA SIMBIOTICA UN LATTE COME NON L’AVETE MAI ASSAGGIATO

Erbalatte è il risultato di una filiera gestita con grande cura, attenzione alla dieta degli animali e all'impatto sull'ambiente. È il primo latte da agricoltura simbiotica, ovvero un sistema di coltivazione certificata che mira al benessere del microbiota del suolo, con l’obiettivo di raggiungere la sostenibilità ambientale, sociale, tenendo sempre conto della salute animale. La produzione è circolare: nulla va perduto tutto si trasforma. Le Frisone sono costantemente monitorate grazie ad un orecchino che ne rileva le attività giornaliere e lo stato di salute. Questi dati vengono elaborati da un'app che permette interventi tempestivi ed una maggiore cura. Il latte aziendale viene poi lavorato e trasformato in cartoni di latte UHT che l’azienda consegna in tutta Italia direttamente a casa dei consumatori, un servizio che garantisce la possibilità di avere un prodotto buono, di elevata qualità e sostenibile in qualsiasi momento.