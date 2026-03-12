Campioni, psicologi e nutrizionisti entrano nelle Scuole: l’Atletica Mondovì prosegue il progetto “VIB 360”

Lo sport, e l’attività motoria in generale, come punto di partenza. Ma il traguardo è molto più grande: aiutare i ragazzi a crescere sani, consapevoli e informati. Con questo obiettivo l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha avviato “VIB360° - Vivere Informati per un Benessere a 360°”, un progetto che porta nelle scuole del territorio campioni dello sport ed esperti della salute per parlare direttamente agli studenti di alimentazione, benessere psicologico, attività fisica e prevenzione delle dipendenze.

Dopo la prima fase autunnale del progetto, in cui i tecnici hanno incontrato circa 2.000 studenti di Scuola primaria e secondaria di primo grado in 12 Istituti Comprensivi (con mini cicli di tre lezioni pratiche), il percorso entra ora nel vivo con una nuova serie di incontri formativi. La partenza è scattata da Villanova Mondovì e, nelle prossime settimane, coinvolgerà altri istituti del Monregalese e delle aree vicine.

Il progetto, sostenuto dal bando della Fondazione Compagnia di San Paolo “Linee guida per promuovere l’adozione di sani stili di vita” nell’ambito “Obiettivo Pianeta”, affianca alla pratica sportiva momenti di confronto e informazione guidati da professionisti qualificati. Tra i protagonisti degli incontri ci sono la campionessa olimpica di marcia Elisa Rigaudo, la nutrizionista Laura Boetti e la psicologa Raffaella Gavazza, che dialogano con i ragazzi portando esperienze concrete e strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte quotidiane che influenzano salute e qualità della vita.

“Con questa importante iniziativa forniamo un supporto ai ragazzi per un miglioramento del loro benessere fisico-psicologico, e, non ultimo, di quella che è la performance sportiva”, commenta il presidente dell’Atletica Mondovì Fabio Boselli. “Certifica uno degli obiettivi della nostra società, ovvero la collaborazione con figure professionali nei diversi campi e la volontà di rafforzare il rapporto con le scuole”.

L’iniziativa non si fermerà però alle scuole. L’Atletica Mondovì sta lavorando anche all’organizzazione di un ciclo di serate dedicate al tema del benessere, che coinvolgerà medici, specialisti, sportivi e alcuni degli atleti più rappresentativi della società, con l’obiettivo di allargare il confronto all’intera comunità.

Parallelamente verranno realizzati contenuti multimediali sotto forma di brevi pillole informative, che saranno pubblicate sul sito e sui canali social dell’associazione per diffondere in modo semplice e immediato consigli utili su salute e corretti stili di vita.



