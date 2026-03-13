 / Cronaca

Cronaca | 13 marzo 2026, 10:56

Alimenti sequestrati e 8mila euro di sanzione: i carabinieri scoprono irregolarità in un negozio etnico di Cuneo

Accertato la mancata indicazione della provenienza dei prodotti e violazioni sulle norme di vendita: i controlli continueranno nelle prossime settimane

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, i Carabinieri della Compagnia del Capoluogo, unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Forestale e dell’Ispettorato del Lavoro hanno proseguito i controlli in materia di sicurezza ambientale, alimentare, sui luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Nello specifico, in un negozio etnico i militari hanno accertato due violazioni: la mancata indicazione della provenienza degli alimenti e il mancato rispetto delle norme sulla vendita di prodotti non preimballati. Sono state quindi comminate sanzioni amministrative per un totale di 8mila euro, cui si è aggiunto il sequestro amministrativo degli alimenti privi di tracciabilità.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con intensificazione nei fine settimana, con particolare attenzione anche alla sicurezza stradale.

