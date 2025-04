Lutto nel Monregalese per la scomparsa di Sara Sevega, infermiera dell'ospedale Regina Montis Regalis

Uno dei suoi ultimi pensieri è stato rivolto all'impegno delle rappresentanze sindacali, di cui ha sempre fatto parte, per la FP CGIL, che ha da poco rinnovato le proprie rappresentanze: "Per la prima volta purtroppo non posso candidarmi...Non sapete quanto mi dispiace ma la mia salute non è delle migliori ultimamente", aveva scritto sui social.

Così Sara Sevega, infermiera della Medicina dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, ha combattuto, fino all'ultimo, contro la malattia. Residente a Prà di Roburent è spenta all'età di 42 anni. Stimata da tutti i colleghi, lascia un grande vuoto nella comunità sanitaria, che la ricora in queste ore per il suo coraggio e la sua dedizione.

"Chiamare qualcuno Compagno significa attribuirgli non solo una convinzione politica ma riconoscergli un valore di umanità, onestà, generosità, attendibilità, che nessun altra parola può esprimere con uguale compiutezza diceva Don Gallo- la ricordano dalla FP CGIL -. La nostra compagna Sara ci ha lasciati, non ci sono parole ma tanto dolore, persona fantastica e vera compagna , farà per sempre parte di noi e delle nostre battaglie che ha portato avanti fino alla fine.Grazie di tutto Sara".

Lascia il marito Aurelio, i genitori Mariangela e Giovanni e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 2 maggio, alle 20.30, nella parrocchia di Beinette, dove risiedeva, mentre i funerali con la Santa Messa esequiale si terranno nel suo paese d'origine, nella parrocchiale di Prà di Roburent,sabato 3 maggio alle 10.

Eventuali offerte per Emercency.