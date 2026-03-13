VOLLEY A3M / Il Monge Gerbaudo Savigliano sfida Belluno, aspettando i playout

Chiudere un capitolo complesso per prepararsi a quello decisivo della stagione. Dopo la sosta nel giorno della festa della donna, il Monge-Gerbaudo Savigliano torna in campo per chiudere la regular season del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, ospitando il forte Belluno nell’ultima giornata di campionato. Appuntamento d’eccezione, come ormai da tradizione, per domenica 15 marzo, quando tutte le squadre del raggruppamento giocheranno in contemporanea alle 18, senza condizionamenti determinati dai risultati degli altri campi.

L’avversario. Non sarà, però, un finale semplice, perché per il 22° turno al PalaSanGiorgio arriverà il Belluno Volley, seconda forza del girone con 43 punti. Una cosa è certa: ad affrontarsi saranno due compagini che non dovranno più dipendere dai risultati dell’ultima giornata, essendo già certe delle loro posizioni a fine stagione. Per i veneti è un piazzamento di lusso, frutto di 14 vittorie e appena 5 sconfitte nelle 19 gare fin qui disputate, con un quoziente set di ben 2.4, secondo solo a quello della capolista irraggiungibile Reggio Emilia. I veneti non spiccano per rendimenti eccezionali nei vari fondamentali, eccezion fatta per l’efficacia a muro, in cui sono terzi per muri fatti per set: 2.81, alle spalle di Mantova e Lecce, con Enrico Basso che è quinto per monster block complessivi nel Girone Bianco (49). I dati, combinati con l’attuale classifica veneta, raccontano di una squadra completa in tutti i reparti che, pur non avendo picchi di rendimento, ha dimostrato nel corso della stagione di non essere seconda a nessuno, affidandosi spesso anche alle “giornate perfette” dei singoli. L’ultimo caso? Il netto successo per 3-0 contro Mirandola dei ragazzi di Mastrangelo nell’ultima gara prima della sosta, contraddistinta dai 20 punti di Berger. Al di là del campionato, però, i “blues” hanno scritto la loro storia anche nel weekend della festa della donna, ospitando la final four di Del Monte Coppa Italia A3, che ha lasciato un pizzico di amarezza, dal momento che i padroni di casa sono stati spettatori della finale che ha portato al successo della Domotek Reggio Calabria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Come già anticipato, l’ultima di campionato servirà ai piemontesi solo per rodare gli ingranaggi e per arrivare con la giusta autostima ai playout. Sicuramente, infatti, i saviglianesi chiuderanno al penultimo posto e sicuramente giocheranno la post-season con il fattore campo a favore, avendo quindi a disposizione tre gare casalinghe sulle cinque in programma contro un avversario che arriverà certamente dal Girone Blu.

“La partita contro Belluno si inquadra in una settimana di avvicinamento ai playout – spiega coach Andrea Berra - Li affronteremo consapevoli della differenza delle forze in campo, sperando di fare una buona prova davanti al nostro pubblico. In questo periodo, stiamo recuperando un po’ di acciacchi in attesa di poterci giocare la permanenza in Serie A3 nella post-season. Indubbiamente, questa pausa ci serviva per recuperare energie fisiche e mentali, perché sono stati due mesi molto snervanti e un calo era fisiologico”.

I precedenti. Sono ben 11 i precedenti tra le due squadre, tra le compagini che si sono affrontate di più nell’ultimo lustro in Serie A3. Il bilancio è decisamente a favore di Belluno: 9 vittorie a 2, con Savigliano che addirittura non vince dal 2022, avendo perso gli ultimi otto incroci. Gli ex? Il veneto Andrea Schiro, arrivato al Monge-Gerbaudo proprio da Belluno, dove aveva disputato le ultime due annate.

I biglietti. Fino alle ore 16 di domenica 15 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.