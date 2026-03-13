VOLLEY BM / VBC Mondovì, obiettivo tre punti per mantenere vive le speranze salvezza

Nella diciannovesima giornata del campionato di serie B maschile (sesta del girone di ritorno) il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone ospiterà sabato sera alle ore 21 al PalaItis il Miretti Limbiate allenato da Roberto Tirelli.

In classifica generale, dopo le prime 18 giornate, i lombardi si trovano al quattordicesimo posto con 8 punti, frutto di 2 vittorie e 14 sconfitte, e nell’ ultimo turno sono stati superati per 3-0 dall’ Albisola per 3-0 (25-22,25-17,25-20). Nella gara di andata, disputatasi sabato 15 novembre, il Miretti Limbiate si impose fra le mura amiche per 3-0 (25-20,26-24,25-18) al termine di una partita in cui i monregalesi commisero un numero di errori gratuiti troppo elevato ed esclusivamente nel secondo set riuscirono a restare a contatto con i lombardi, arrendendosi soltanto ai vantaggi dopo non essere riusciti a sfruttare un set-ball sul 24-23. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC cercherà di sfruttare al meglio il fattore PalaItis per conquistare tutti e 3 i punti in palio, fondamentali per mantenere vive le proprie speranze di salvezza.

“Inutile nasconderci – afferma coach Vittorio Bertini – questa per noi è una gara decisiva, in cui dobbiamo necessariamente puntare ad incamerare i 3 punti in palio se vogliamo continuare a sperare nella salvezza. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, a migliorare il livello globale del nostro gioco, soprattutto in battuta, a muro ed in attacco, i fondamentali dove stiamo faticando di più e dove i nostri numeri sino ad ora purtroppo non sono per nulla soddisfacenti. La nostra speranza è che finalmente scocchi la scintilla e la squadra faccia quell’ ulteriore passo in avanti capace di permetterci di conquistare l’ intera posta in palio, fondamentale per il morale ma soprattutto per la classifica”.

Per i monregalesi quindi una gara davvero molto importante contro un avversario oggettivamente alla portata, in cui conta solo ed esclusivamente conquistare i 3 punti.