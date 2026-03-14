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Pallapugno | 14 marzo 2026, 16:09

PALLAPUGNO / Il grande one wall internazionale torna a Canale: due giorni di sfide al Palasport

Sabato 21 e domenica 22 marzo l’Open IT porta nel Roero quaranta atleti da tutta Europa. Sport, spettacolo e promozione del territorio tra competizioni e una serata di gala nelle Langhe

La palestra di Canale ospiterà quaranta atleti da tutta Europa per la tappa del One Wall

La palestra di Canale ospiterà quaranta atleti da tutta Europa per la tappa del One Wall

Il grande circuito internazionale di one wall fa di nuovo tappa in Italia. Sabato 21 e domenica 22 marzo, il palasport di Canale si trasformerà nella capitale europea di questa disciplina spettacolare, parte integrante anche della Fipap. L’Open IT è un tassello fondamentale di un tour mondiale che tocca diverse nazioni e che, a fine stagione, decreterà il miglior giocatore del circuito. Per quest'anno, sarà ancora il Roero a fare da cornice alle sfide, anche se il futuro è tutto da scrivere: città come Imperia e Firenze si sono già candidate per ospitare l'edizione del prossimo anno.

Circa quaranta atleti si sfideranno sul campo, arrivando dalle principali scuole europee: Irlanda e Regno Unito, patrie storiche della disciplina, oltre a Francia e Austria, con gli azzurri pronti a fare la loro parte. Il programma tecnico è intenso e diviso in due giornate: sabato 21 marzo sarà dedicato interamente ai tornei di singolo, mentre domenica 22 marzo spazio alla tattica e all'intesa dei doppi.

L'evento non è solo competizione, ma anche un volano turistico. L’obiettivo degli organizzatori è chiaro: trasformare un evento sportivo in un'esperienza sensoriale per far scoprire le eccellenze di Langa e Roero. Il momento clou della convivialità sarà la cena di gala il sabato sera presso il rinomato ristorante Miralanghe a Guarene. Qui, atleti e staff potranno godere di una vista mozzafiato sui vigneti patrimonio Unesco, gustando i prodotti enogastronomici che rendono questa terra unica e invidiata a livello globale.

L’accesso è gratuito ed è aperto a tutti, tifosi e curiosi che vogliono scoprire la velocità e l'atletismo di una disciplina emergente come il one wall. Vedere dal vivo la potenza dei colpi contro il muro è un'esperienza che conquista al primo scambio. Per informazioni e dettagli si può scrivere a info@accademiadellapallapugno.it.

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