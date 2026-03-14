PALLAPUGNO / Il grande one wall internazionale torna a Canale: due giorni di sfide al Palasport

Il grande circuito internazionale di one wall fa di nuovo tappa in Italia. Sabato 21 e domenica 22 marzo, il palasport di Canale si trasformerà nella capitale europea di questa disciplina spettacolare, parte integrante anche della Fipap. L’Open IT è un tassello fondamentale di un tour mondiale che tocca diverse nazioni e che, a fine stagione, decreterà il miglior giocatore del circuito. Per quest'anno, sarà ancora il Roero a fare da cornice alle sfide, anche se il futuro è tutto da scrivere: città come Imperia e Firenze si sono già candidate per ospitare l'edizione del prossimo anno.



Circa quaranta atleti si sfideranno sul campo, arrivando dalle principali scuole europee: Irlanda e Regno Unito, patrie storiche della disciplina, oltre a Francia e Austria, con gli azzurri pronti a fare la loro parte. Il programma tecnico è intenso e diviso in due giornate: sabato 21 marzo sarà dedicato interamente ai tornei di singolo, mentre domenica 22 marzo spazio alla tattica e all'intesa dei doppi.



L'evento non è solo competizione, ma anche un volano turistico. L’obiettivo degli organizzatori è chiaro: trasformare un evento sportivo in un'esperienza sensoriale per far scoprire le eccellenze di Langa e Roero. Il momento clou della convivialità sarà la cena di gala il sabato sera presso il rinomato ristorante Miralanghe a Guarene. Qui, atleti e staff potranno godere di una vista mozzafiato sui vigneti patrimonio Unesco, gustando i prodotti enogastronomici che rendono questa terra unica e invidiata a livello globale.



L’accesso è gratuito ed è aperto a tutti, tifosi e curiosi che vogliono scoprire la velocità e l'atletismo di una disciplina emergente come il one wall. Vedere dal vivo la potenza dei colpi contro il muro è un'esperienza che conquista al primo scambio. Per informazioni e dettagli si può scrivere a info@accademiadellapallapugno.it.