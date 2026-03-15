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Curiosità | 15 marzo 2026, 15:51

Un minuto di rumore per i bambini della pediatria di Cuneo: motociclisti cercasi

L'associazione ABIO sta organizzando un flash mob per il prossimo 29 marzo. E sta cercando adesioni

Immagine generata con l'intelligenza artificiale Chat GPT

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Flash mob il 29 marzo a Cuneo, per regalare un minuto di rumore e divertimento ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Cuneo. 

L'idea nasce da quanto accadde in Germania nel 2021, quando 20 mila biker decisero di esaudire il desiderio di un bambino di 6 anni, malato terminale: vedere sfilare dei motociclisti davanti alla propria casa. 

A Cuneo, fortunatamente, c'è solo la volontà di regalare un po' di spensieratezza ai piccoli. 

Ed ecco che tutti i motociclisti sono invitati a raggiungere il Movicentro di Cuneo per dare gas ai loro bolidi e far rombare i motori. Un minuto di rumore, che i bambini si godranno dal quarto piano dell'ospedale Santa Croce. 

Da lassù potranno assistere allo spettacolo delle moto - si spera tante - e dello striscione sorretto nientemeno che dai Supereroi. La scritta? "I veri Supereroi siete voi".

Ad organizzare il flash mob è l'associazione di volontariato ABIO di Cuneo. Per informazioni, è possibile contattare il 3534753392. 

Biker della Granda... cosa aspettate? L'appuntamento è per il prossimo 29 marzo, con ritrovo alle 10.30 presso il parcheggio del Movicentro di Cuneo. Per una mezz'ora di gas, rumore e divertimento da regalare ai piccoli pazienti della Pediatria. 

Barbara Simonelli

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