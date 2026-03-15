BIATHLON / Pioggia di medaglie ai campionati italiani di Forni Avoltri

Sotto un cielo plumbeo e in condizioni meteo tutt’altro che semplici si è disputata la seconda giornata dei Campionati Italiani Giovanili di biathlon, dedicata alle prove individuali che assegnavano i titoli tricolori nelle varie categorie. Nonostante il ghiaccio e la neve bagnata, la gara si è svolta regolarmente grazie al grande lavoro dello staff e dei volontari dello Sci Club Monte Coglians e dello Sci CAI Trieste, impegnati sin dalle prime ore del mattino nella preparazione della pista.

Nella categoria U17 maschile il titolo italiano è andato a Felix Wolf (ASD Anterselva), vincitore in 29’10.6 con un solo errore al poligono (0+0+0+1). Secondo posto per Nicolò Pedranzini (Alta Valtellina), mentre Walter Landry (Bionaz Oyace) ha completato il podio. Tra i piemontesi si segnalano il quinto posto di Nicola Giordano (Entracque Alpi Marittime), autore del miglior tempo sugli sci ma penalizzato da cinque errori al poligono, e il sesto posto di Giacomo Maurino (Valle Stura). Buoni piazzamenti anche per Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) e Liam Lisciandrello (Valle Pesio), rispettivamente nono e decimo, mentre Lorenzo Salvagno (Valle Pesio), Joei Lisciandrello (Valle Pesio) e Tiago Ghibaudo (Valle Stura) hanno chiuso nella top 30.

Tra le U17 femminili la vittoria è andata a Lucia Brocchiero (Fiamme Gialle) in 28’09.1. Ottima prova per la cuneese Elena Carletto (Entracque Alpi Marittime), seconda a meno di un minuto dalla vincitrice, mentre il terzo posto è stato conquistato da Camilla Andreola (Alta Valtellina). Tra le altre piemontesi in gara si segnalano il settimo posto di Caterina Parola (Valle Stura), il nono di Cloe Giordano (Entracque Alpi Marittime), il dodicesimo di Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime), il diciassettesimo di Vittoria Caffa (Valle Pesio) e il diciannovesimo di Alice Ballario (Entracque Alpi Marittime).

Nella categoria Giovani maschile tripletta del Centro Sportivo Carabinieri con Andreas Braunhofer, Aaron Niederstaetter e Julian Huber. Il migliore dei piemontesi è stato Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime), sesto con tre errori al poligono, mentre Stefano Occelli (Valle Stura) ha chiuso al ventesimo posto. Più attardati Jacopo Piasco e Filippo Massimino, entrambi dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, rispettivamente ventitreesimo e ventiseiesimo.

Tra le Giovani femminili grande giornata per il Piemonte con la vittoria di Matilde Giordano (Fiamme Oro). Sul secondo gradino del podio è salita la cuneese Iris Cavallera (Entracque Alpi Marittime), seguita al terzo posto da Luna Forneris (Centro Sportivo Esercito). Undicesima posizione per Magalì Miraglio Mellano (Esercito).

Nella categoria Juniores maschile il successo è andato a Maximilian Leitgeb (Carabinieri) davanti a Paolo Barale (Fiamme Oro) e Michel Deval (Esercito). Tra le donne ha vinto Carlotta Gautero (Fiamme Oro) davanti a Eva Hutter (Aeronautica Militare) e Maya Pividori (Fiamme Oro).

Nelle prove individuali della categoria Senior, valide per la Coppa Italia Fiocchi, la vittoria è andata a Elia Zeni (Fiamme Gialle), seguito da Felix Ratschiller (Aeronautica Militare). Terzo posto per il cuneese Nicolò Giraudo (Centro Sportivo Esercito), mentre Thomas Daziano (Esercito) ha chiuso in sesta posizione. Tra le Senior femminili podio tutto targato Centro Sportivo Esercito con Astrid Plosch davanti a Beatrice Trabucchi e Ilaria Scattolo.