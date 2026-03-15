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SCI ALPINISMO / Il cuneese Giacomo Barbero sul podio alla Pierra Menta giovanile
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Sport | 15 marzo 2026, 10:48

SCI ALPINISMO / Il cuneese Giacomo Barbero sul podio alla Pierra Menta giovanile

Terzo posto tra gli Under 16 per l’atleta piemontese in coppia con Pietro Pilat. Podio anche per la cuneese Sofia Vesco tra le Under 16 femminili

SCI ALPINISMO / Il cuneese Giacomo Barbero sul podio alla Pierra Menta giovanile

Come da tradizione, nelle due giornate finali della Pierra Menta, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpinismo internazionale, spazio anche alle categorie giovanili impegnate su tracciati dedicati tra le montagne francesi.

Tra gli Under 16 maschili arriva un ottimo secondo posto per la coppia italiana formata da Tommaso Fanetti e Marco Previsdomini, protagonisti di una prova solida e sempre nelle posizioni di vertice.

Alle loro spalle si piazza un altro duo azzurro composto da Pietro Pilat e dal cuneese Giacomo Barbero, che conquistano un buon terzo posto confermando l’ottimo livello del movimento italiano nelle categorie giovanili.

Podio anche nella gara Under 16 femminile, dove Giulia Tomasoni e la cuneese Sofia Vesco conquistano un brillante secondo posto alle spalle delle francesi Mila Hoffmann e Zadie Debroux.

Grande soddisfazione per i colori azzurri arriva invece nella categoria Under 18, dove Matteo Pedranzini e Nicolò Santoni tagliano per primi il traguardo conquistando la vittoria. Alle loro spalle si piazza un’altra coppia italiana, quella composta da Alex Vavassori e dal piemontese Matteo Blangero, a completare una splendida doppietta azzurra.

c.s.

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