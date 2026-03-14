CICLISMO / La Barbaresco-Barolo aprirà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, appuntamento al 25 marzo

La prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, in programma il 25 marzo, prenderà il via da Barbaresco per dirigersi verso Barolo, dando vita a un percorso di circa 160 chilometri che attraverserà uno dei territori più suggestivi del ciclismo italiano.

Il tracciato si snoderà tra le colline delle Langhe, patrimonio mondiale dell’UNESCO, offrendo agli atleti e agli appassionati scorci unici tra vigneti ordinati, borghi storici e panorami che rappresentano l’eccellenza del paesaggio piemontese. Un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza che renderà questa prima tappa non solo una sfida sportiva di alto livello, ma anche un viaggio nel cuore di un territorio celebre in tutto il mondo per la sua cultura, la sua storia e la sua tradizione enogastronomica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Barbaresco Mario Zoppi, che ha accolto con entusiasmo la scelta della località come sede di partenza della tappa inaugurale.

«Per il nostro paese è un grande onore ospitare la partenza della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali», ha dichiarato il primo cittadino.

«Si tratta di un evento sportivo di grande prestigio che porterà visibilità al nostro territorio e alle nostre colline, valorizzando ancora una volta il patrimonio paesaggistico e culturale delle Langhe».

La partenza da Barbaresco rappresenta infatti un’occasione importante per promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale, unendo sport, turismo e tradizione in un contesto unico. Il passaggio della carovana ciclistica tra le colline patrimonio UNESCO sarà una vetrina straordinaria per queste terre, dove la fatica degli atleti si fonderà con la bellezza di uno dei paesaggi più iconici d’Italia.

Con questa tappa inaugurale tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali promette dunque di iniziare sotto il segno dello spettacolo, tra grande ciclismo e scenari di rara bellezza.