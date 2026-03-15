SCI DI FONDO / Buone prove per i cuneesi nell’individuale dei Campionati Italiani U14

Seconda giornata di gare ai Campionati Italiani U14 di sci di fondo, dedicata alle prove individuali in tecnica classica. I giovani fondisti si sono sfidati sui 4 km per le femmine e 5 km per i maschi, con piste in buone condizioni nonostante il cielo nuvoloso.

Nella gara femminile, Sofia Orsi (US Carisolo) ha conquistato il titolo italiano con il tempo di 13’23”7, precedendo di soli 1”4 Anna Massella (Sci Club Bosco). Terza Elisa Bonacorsi (Sci Club Gromo) a 8”4. Tra le cuneesi, la migliore piazzata è stata Lucia Macario (Entracque Alpi Marittime), 53ª.

Nella gara maschile sui 5 km, il titolo è andato a Filippo Pedranzini (Alta Valtellina) in 15’02”4. Alle sue spalle Davide Trettel (USD Cermis) e Stefano Ganz (US Primiero).

Tra i giovani cuneesi dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, Gioele Pellegrino ha chiuso 12° a 1’03”5 dal vincitore, mentre Giovanni Risso si è classificato 18°. Completano la squadra Nicolò Rosso e Giacomo Corte De Checco, rispettivamente 20° e 21°. Una giornata positiva per il team cuneese, che conferma la crescita dei propri giovani atleti anche nella prova individuale.