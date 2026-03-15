TIRO CON L'ARCO / Doppio podio per Bra ai Campionati Nazionali Indoor 3D Csain e terzo posto assoluto per Chiara Mantovanelli

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per il tiro con l’arco braidese. Al Campionato Nazionale Indoor 3D Csain, disputato il 14 e 15 marzo al Palaenergia di Lumezzane, le arciere di Bra hanno conquistato uno straordinario doppio podio nella categoria ricurvo moderno Master femminile.

A laurearsi campionessa italiana è stata Chiara Mantovanelli, protagonista di una gara precisa e costante che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle, con un’ottima prestazione, Barbara Bo ha conquistato la medaglia d’argento, firmando una splendida doppietta per le atlete braidesi. A completare il podio è stata Simona Ferrari dei 4Hoods.

La manifestazione ha riunito a Lumezzane i migliori arcieri del circuito Csain provenienti da tutta Italia, impegnati nella disciplina Indoor 3D, che simula il tiro su sagome tridimensionali di animali in ambiente indoor.

Nel corso del fine settimana si sono disputati anche gli assoluti di categoria per tipologia di arco, una competizione che riunisce i migliori arcieri senza distinzione di sesso. Alla fase finale accedono soltanto i primi otto classificati delle rispettive categorie.

Anche in questa gara le atlete di Bra si sono messe in evidenza: Chiara Mantovanelli ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo assoluta, confermando il proprio eccellente stato di forma. Barbara Bo ha invece raggiunto i quarti di finale, fermandosi a un passo dalla zona medaglie dopo un percorso comunque di grande valore.

Il doppio podio nella gara di categoria e il terzo posto assoluto rappresentano un risultato di grande prestigio per il tiro con l’arco braidese, che continua a distinguersi a livello nazionale grazie alla qualità e alla determinazione delle proprie atlete.