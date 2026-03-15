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Volley | 15 marzo 2026, 18:14

VOLLEY A1F. Terza vittoria per Cuneo nella corsa all'Europa, battuta anche Bergamo per 3-2

Prosegue da imbattute il percorso delle Gatte di Tisci verso la terza coppa europea. Premiata MVP del match Jessica Rivero, che nel quinto set ha guidato la rimonta prendendo per mano la squadra

Jessica Rivero, premiata MVP del match, in azione (foto di Danilo Ninotto)

Jessica Rivero, premiata MVP del match, in azione (foto di Danilo Ninotto)

Arriva la terza vittoria consecutiva per la Honda Cuneo Granda Volley nei playoff di Challenge Cup. La corsa alla terza coppa europea procede da imbattute per le Gatte di Tisci: dopo aver superato con due perentori 3-0 la Omag Mt San Giovanni in Marignano, le biancorosse battono anche Bergamo al tie break.

Partita combattuta fin da subito, con sorpassi e contro sorpassi. È targato Bergamo il primo allungo: 1-4 e 2-6, con tanta pressione sulla ricezione biancorossa. 4-8 e inizia l’operazione rimonta capitanata da Keene: parziale di 5-0 e Gatte avanti 9-8. Le biancorosse hanno trovato la marcia giusta: 12-9. Le bergamasche però non mollano: sono loro ora a trovare 0-6 di parziale, pareggiare e allungare 12-15. Ma le Gatte hanno sette vite e ancora una volta rimontano: 15-15. Si procede in parità, Bergamo è la prima a portarsi in zona check in: 19-21, con fuga 19-23. Cuneo prova a recuperare, ma Bolzonetti la chiude 21-25.

Bella partenza delle Gatte nel secondo parziale: 3-0 e 4-1. Ora sono loro a imporre gioco e ritmo: 7-3 e 9-5. Bergamo prova a reagire, ma le cuneesi premono sull’acceleratore: 15-6 e 18-10. Cervellin si gioca la carta Weske, che si presenta mettendo a terra 7 punti, e le Bergamasche tentano il recupero, 23-18, ma Cuneo custodisce il vantaggio conquistato e chiude 25-19.

Terzo set speculare al secondo, monologo Cuneo: partenza forte fin dai primi scambi, 7-2, e fuga senza guardarsi più indietro: 11-7, 17-11. Sul finale arriva il tentativo di rimonta delle ospiti, ma sono le Gatte a dare la zampata vincente per 25-19.

Nel quarto parziale dentro Cecconello per Koulisiani. Ora è Bergamo a partire forte: 1-4 e 2-6. Le ospiti hanno trovato l'intesa vincente: 2-8 e 3-9. Ora sono loro ad aver trovato la marcia vincente: 4-11, poi le Gatte iniziano a rimontare, fino  ad arrivare a -2, 11-13. Le ospiti però restano concentrate e allungano: 12-16 e 13-19. Le biancorosse provano ancora ad avvicinarsi, 19-22, ma è Bergamo a chiudere 19-25

Sono ancora le ospiti a ingranare meglio: 1-3 e 2-5. Le Gatte non mollano e rimontano ancora una volta trascinate da Rivero al servizio: 5-5 e allungo: 8-5 e 10-7. Si lotta sugli ultimi palloni, ma le biancorosse ora hanno in mano il gioco: Rivero sale in cattedra e trascina le sue alla vittoria, mettendo a segno l'ultima palla: 15-10

Premiata MVP del match proprio Jessica Rivero, autrice di una solida prestazione per tutta la durata del match, chiuso con 19 punti messi a segno, di cui 4 ace. In doppia cifra anche Pucelj, 18, Diop, 16, e Keene 15. Per Bergamo top scorer Mosser con 15 punti, seguita da Weske 14 e Cese Montalvo 11.

Prossimo appuntamento per le Gatte ancora casalingo per la terza giornata dei playoff Challenge. Si gioca domenica 22 marzo contro Vallefoglia. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile, opposta Diop, centrali Keene e Koulisiani, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Volley Bergamo: al palleggio Carraro in diagonale con Kipp, al centro Manfredini e Strubbe, schiacciatrici Bolzonetti e Mosser, libero Armini.

PRIMO SET

Apre il match Bolzonetti al servizio e subito Strubbe sotto rete, 0-1. Ace Bolzonetti, 0-2. Koulisiani sblocca Cuneo, 1-2. Allungo Bergamo, 1-4 e 2-5. Le Gatte faticano a ingranare e le ospiti ne approfittano: 4-8. Keene sotto rete e poi dai nove metri: cuneesi a -2, 6-8. Sbaglia Strubbe, 7-8. Pucelj completa l’operazione rimonta. Muro di Koulisiani e Cuneo avanti 9-8. Parità e poi break Gatte: 11-9. Le ospiti però non ci stanno e riportano la parità e allungano 12-15. Invasione di Bergamo ed ace Pucelj: 14-15. Rivero sulle mani alte del muro, 15-15. Si procede così: 19-19. Fuga di Bergamo: 19-22. Ace di Carraro, 19-23, entra Marring per Pucelj. Kipp per il 19-24. Break Cuneo, ma Bolzonetti la chiude da seconda linea 21-25.

SECONDO SET

Parte subito forte Cuneo, 3-0 e 5-2. Ora sono le Gatte a mettere pressione dai 9 metri: 7-3 e 9-5. 11-6 e time out Bergamo. Mosser da seconda linea sblocca Bergamo: 15-7. Le ospiti provano a reagire, ma le Gatte non si guardano più indietro: 16-9 e 19-11. 21-15 time out di Tisci. Le bergamasche provano a recuperare: 23-18, ma Diop la chiude 25-19.

TERZO SET

Allungo Cuneo in avvio, 4-0 e 5-1. Ancora 8-4 come nel parziale precedente, con le Gatte che ritentano la fuga: 10-6 e 11-7. Le biancorosse premono sull’acceleratore: 16-9 e 17-12. 19-13 e Cervellin ferma il gioco. Le cuneesi continuano a spingere: 20-15. Bergamo tenta la rimonta: 22-18 e 23-19, ma  la chiude Pucelj, 25-19. 

QUARTO SET

Dentro Cecconello per Koulisiani. Ora è Bergamo a partire forte: 1-4 e 2-5. 2-6 e Tisci ferma il gioco. 2-8 e doppio cambio Cuneo, con dentro Allaoui e Pritchard. Le ospiti tentano l'allungo: 4-11. Parziale di 3-0 per le Gatte, 7-11, poi Cese Montalvo sblocca le sue. Le biancorosse non mollano e arrivano a -2: 11-13  e 12-14. Bergamo però non spreca e conquista un break pesante: 12-16. 13-19 e secondo time out Cuneo. Break delle Gatte per il 16-20 e ancora a -3, 18-21 e 19-22, ma Bergamo la chiude 19-25. 

QUINTO SET

è ancora Bergamo a partire bene: 1-3 e 2-5. Break Cuneo, pareggio e allungo: 6-5. Doppio ace di Rivero e si cambia campo sull'8-5. Mosser sblocca Bergamo, ma Keene mette subito a segno il cambio palla: 9-6. Mosser per il 9-7. Pucelj vincente, 10-7. Si lotta su ogni pallone: 11-9, con Rivero che mette a segno il 12-9. Ancora Rivero per il 13-9. Errore Cuneo, al servizio, 13-10. Sbaglia che Cese Montalvo, 14-10. La chiude Rivero, 15-10. 

Irene Rolando

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