VOLLEY A1F. Terza vittoria per Cuneo nella corsa all'Europa, battuta anche Bergamo per 3-2

Arriva la terza vittoria consecutiva per la Honda Cuneo Granda Volley nei playoff di Challenge Cup. La corsa alla terza coppa europea procede da imbattute per le Gatte di Tisci: dopo aver superato con due perentori 3-0 la Omag Mt San Giovanni in Marignano, le biancorosse battono anche Bergamo al tie break.

Partita combattuta fin da subito, con sorpassi e contro sorpassi. È targato Bergamo il primo allungo: 1-4 e 2-6, con tanta pressione sulla ricezione biancorossa. 4-8 e inizia l’operazione rimonta capitanata da Keene: parziale di 5-0 e Gatte avanti 9-8. Le biancorosse hanno trovato la marcia giusta: 12-9. Le bergamasche però non mollano: sono loro ora a trovare 0-6 di parziale, pareggiare e allungare 12-15. Ma le Gatte hanno sette vite e ancora una volta rimontano: 15-15. Si procede in parità, Bergamo è la prima a portarsi in zona check in: 19-21, con fuga 19-23. Cuneo prova a recuperare, ma Bolzonetti la chiude 21-25.

Bella partenza delle Gatte nel secondo parziale: 3-0 e 4-1. Ora sono loro a imporre gioco e ritmo: 7-3 e 9-5. Bergamo prova a reagire, ma le cuneesi premono sull’acceleratore: 15-6 e 18-10. Cervellin si gioca la carta Weske, che si presenta mettendo a terra 7 punti, e le Bergamasche tentano il recupero, 23-18, ma Cuneo custodisce il vantaggio conquistato e chiude 25-19.

Terzo set speculare al secondo, monologo Cuneo: partenza forte fin dai primi scambi, 7-2, e fuga senza guardarsi più indietro: 11-7, 17-11. Sul finale arriva il tentativo di rimonta delle ospiti, ma sono le Gatte a dare la zampata vincente per 25-19.

Nel quarto parziale dentro Cecconello per Koulisiani. Ora è Bergamo a partire forte: 1-4 e 2-6. Le ospiti hanno trovato l'intesa vincente: 2-8 e 3-9. Ora sono loro ad aver trovato la marcia vincente: 4-11, poi le Gatte iniziano a rimontare, fino ad arrivare a -2, 11-13. Le ospiti però restano concentrate e allungano: 12-16 e 13-19. Le biancorosse provano ancora ad avvicinarsi, 19-22, ma è Bergamo a chiudere 19-25.

Sono ancora le ospiti a ingranare meglio: 1-3 e 2-5. Le Gatte non mollano e rimontano ancora una volta trascinate da Rivero al servizio: 5-5 e allungo: 8-5 e 10-7. Si lotta sugli ultimi palloni, ma le biancorosse ora hanno in mano il gioco: Rivero sale in cattedra e trascina le sue alla vittoria, mettendo a segno l'ultima palla: 15-10.

Premiata MVP del match proprio Jessica Rivero, autrice di una solida prestazione per tutta la durata del match, chiuso con 19 punti messi a segno, di cui 4 ace. In doppia cifra anche Pucelj, 18, Diop, 16, e Keene 15. Per Bergamo top scorer Mosser con 15 punti, seguita da Weske 14 e Cese Montalvo 11.

Prossimo appuntamento per le Gatte ancora casalingo per la terza giornata dei playoff Challenge. Si gioca domenica 22 marzo contro Vallefoglia. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile, opposta Diop, centrali Keene e Koulisiani, bande Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Volley Bergamo: al palleggio Carraro in diagonale con Kipp, al centro Manfredini e Strubbe, schiacciatrici Bolzonetti e Mosser, libero Armini.

PRIMO SET

Apre il match Bolzonetti al servizio e subito Strubbe sotto rete, 0-1. Ace Bolzonetti, 0-2. Koulisiani sblocca Cuneo, 1-2. Allungo Bergamo, 1-4 e 2-5. Le Gatte faticano a ingranare e le ospiti ne approfittano: 4-8. Keene sotto rete e poi dai nove metri: cuneesi a -2, 6-8. Sbaglia Strubbe, 7-8. Pucelj completa l’operazione rimonta. Muro di Koulisiani e Cuneo avanti 9-8. Parità e poi break Gatte: 11-9. Le ospiti però non ci stanno e riportano la parità e allungano 12-15. Invasione di Bergamo ed ace Pucelj: 14-15. Rivero sulle mani alte del muro, 15-15. Si procede così: 19-19. Fuga di Bergamo: 19-22. Ace di Carraro, 19-23, entra Marring per Pucelj. Kipp per il 19-24. Break Cuneo, ma Bolzonetti la chiude da seconda linea 21-25.

SECONDO SET

Parte subito forte Cuneo, 3-0 e 5-2. Ora sono le Gatte a mettere pressione dai 9 metri: 7-3 e 9-5. 11-6 e time out Bergamo. Mosser da seconda linea sblocca Bergamo: 15-7. Le ospiti provano a reagire, ma le Gatte non si guardano più indietro: 16-9 e 19-11. 21-15 time out di Tisci. Le bergamasche provano a recuperare: 23-18, ma Diop la chiude 25-19.

TERZO SET

Allungo Cuneo in avvio, 4-0 e 5-1. Ancora 8-4 come nel parziale precedente, con le Gatte che ritentano la fuga: 10-6 e 11-7. Le biancorosse premono sull’acceleratore: 16-9 e 17-12. 19-13 e Cervellin ferma il gioco. Le cuneesi continuano a spingere: 20-15. Bergamo tenta la rimonta: 22-18 e 23-19, ma la chiude Pucelj, 25-19.

QUARTO SET

Dentro Cecconello per Koulisiani. Ora è Bergamo a partire forte: 1-4 e 2-5. 2-6 e Tisci ferma il gioco. 2-8 e doppio cambio Cuneo, con dentro Allaoui e Pritchard. Le ospiti tentano l'allungo: 4-11. Parziale di 3-0 per le Gatte, 7-11, poi Cese Montalvo sblocca le sue. Le biancorosse non mollano e arrivano a -2: 11-13 e 12-14. Bergamo però non spreca e conquista un break pesante: 12-16. 13-19 e secondo time out Cuneo. Break delle Gatte per il 16-20 e ancora a -3, 18-21 e 19-22, ma Bergamo la chiude 19-25.

QUINTO SET

è ancora Bergamo a partire bene: 1-3 e 2-5. Break Cuneo, pareggio e allungo: 6-5. Doppio ace di Rivero e si cambia campo sull'8-5. Mosser sblocca Bergamo, ma Keene mette subito a segno il cambio palla: 9-6. Mosser per il 9-7. Pucelj vincente, 10-7. Si lotta su ogni pallone: 11-9, con Rivero che mette a segno il 12-9. Ancora Rivero per il 13-9. Errore Cuneo, al servizio, 13-10. Sbaglia che Cese Montalvo, 14-10. La chiude Rivero, 15-10.