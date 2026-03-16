ATLETICA / La società di Roata Chiusani sul podio in tre gare provinciali

L’Atletica Roata Chiusani ha vissuto un weekend di successi nelle competizioni podistiche e indoor della Granda. Sabato 14 marzo, i portacolori del sodalizio roatese hanno dominato il 1° Tra le Antiche Mura di Saluzzo sui 5 km: Danilo Brustolon ha chiuso 4° assoluto, Cinzia Tomatis 10ª donna e 3ª SF35/40, mentre Luca Laratore ha vinto la categoria SM45/50 e Silvia Di Salvo quella SF55/60.​

Sempre sabato, all’Urban Trail 2 Passo per l’Autismo di Mondovì (7ª edizione, 16 km), Davide Preve si è piazzato 4° assoluto in 1h05’27, seguito da Floriano Roà (26°), Lorenzo Viada (28°), Alberto Ricci e Silvio Gastaldi. Tra le donne, Francesca Donalisio 8ª assoluta in 1h36’22 e Elisa Castellino 13ª in 1h43’06.

Domenica 15 marzo, al Cross di Mirabello (seconda prova Dodecarun, percorso reso pesante dalla pioggia), Silvia Di Salvo ha trionfato nella SF60 e Luca Laratore è giunto 2° nella SM45.

Infine, sempre sabato a Bra nelle prove indoor di 60m e 60hs per Ragazzi, si sono distinti Daniel Muraku, Roberto Villa, Giulia Olivero, Aurora Garino, Vittorio Cucchiara, Samuele Da Ross e Alessandro Acito, accompagnati dal tecnico Francesca Armando.