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Atletica | 16 marzo 2026, 13:44

ATLETICA / La società di Roata Chiusani sul podio in tre gare provinciali

Tutti a medaglia a Saluzzo sui 5 km, ottimi piazzamenti a Mondovì nell’Urban Trail e successi al Cross di Mirabello. Buone prove indoor per i Ragazzi a Bra

Il podio assoluto maschile di Saluzzo

Il podio assoluto maschile di Saluzzo

L’Atletica Roata Chiusani ha vissuto un weekend di successi nelle competizioni podistiche e indoor della Granda. Sabato 14 marzo, i portacolori del sodalizio roatese hanno dominato il 1° Tra le Antiche Mura di Saluzzo sui 5 km: Danilo Brustolon ha chiuso 4° assoluto, Cinzia Tomatis 10ª donna e 3ª SF35/40, mentre Luca Laratore ha vinto la categoria SM45/50 e Silvia Di Salvo quella SF55/60.​

Sempre sabato, all’Urban Trail 2 Passo per l’Autismo di Mondovì (7ª edizione, 16 km), Davide Preve si è piazzato 4° assoluto in 1h05’27, seguito da Floriano Roà (26°), Lorenzo Viada (28°), Alberto Ricci e Silvio Gastaldi. Tra le donne, Francesca Donalisio 8ª assoluta in 1h36’22 e Elisa Castellino 13ª in 1h43’06.

Domenica 15 marzo, al Cross di Mirabello (seconda prova Dodecarun, percorso reso pesante dalla pioggia), Silvia Di Salvo ha trionfato nella SF60 e Luca Laratore è giunto 2° nella SM45.

Infine, sempre sabato a Bra nelle prove indoor di 60m e 60hs per Ragazzi, si sono distinti Daniel Muraku, Roberto Villa, Giulia Olivero, Aurora Garino, Vittorio Cucchiara, Samuele Da Ross e Alessandro Acito, accompagnati dal tecnico Francesca Armando.

Silvia Di Salvo

Silvia Di Salvo

Il podio di Saluzzo

Il podio di Saluzzo

Il podio di Mirabello

Il podio di Mirabello

Il Roata a Bra

Il Roata a Bra

Il podio di Saluzzo

Il podio di Saluzzo

Podio di Saluzzo

Podio di Saluzzo

Labratore, Brustolon e Tomatis

Labratore, Brustolon e Tomatis

Pio di Mirabello

Pio di Mirabello

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