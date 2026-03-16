I maestri cioccolatieri Guido e Pietro Gobino ospiti del Rotary Club Alba

Il quarto appuntamento del ciclo “Pronti ad agire, Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary club di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, a cura della rotariana Paola Ferrero, si terrà martedì 24 marzo alle ore 18, in Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4, e avrà come protagonisti Guido e Pietro Gobino, con una relazione su “Il cioccolato. L’artigianato alimentare, sorgente di tutte le realtà eccellenti del nostro territorio tra tradizione e artigianato”.

Moderati dal socio Cesare Girello, Guido e Pietro Gobino, titolari di una illustre bottega artigiana torinese, presenteranno la storia della sua azienda, che si intreccia con quella della loro famiglia ormai da tre generazioni. La cioccolateria ha ormai cinquant’anni di storia, contrassegnata dal rispetto per la tradizione, lo slancio innovativo, la costante ricerca di materie prima di eccellenza.

È una azienda familiare, che trae le sue origini dal padre Giuseppe, di origini albesi che dal Mussotto si trasferisce a Torino nel 1950 e dopo aver maturato una grande esperienza nella raffinazione del cacao, nel 1964 entra come direttore di produzione nell’azienda, che acquisirà nel 1980, nella storica sede di via Cagliari 15 b a Torino.

Da questo momento avvia un approfondito processo di specializzazione e di ricerca nel settore del Cioccolato, in particolare sul Giandujotto e la crema di Gianduja, prodotti tipici locali.

Dal 1985, il figlio Guido Gobino, l’attuale proprietario, entra a far parte dell’azienda, operando i cambiamenti che trasformeranno il panorama del cioccolato artigianale di Torino, con la nascita del Tourinot, il gianduiotto che “regala cinque grammi di felicità” secondo la definizione di Giuseppe Culicchia che ne ricorda la genesi nel libro “Venticinque anni del Tourinot, ovvero il gianduiotto che regala cinque grammi di felicità”, 2020. In questo periodo Guido Gobino individua e coltiva la sua vocazione, creare prodotti di eccellenza, mantenendo la tradizione artigiana, l’amore per il proprio lavoro, la ricerca incessante di materiali di prima qualità, garantiti da una filiera controllata.

Quando nel 2021 si affaccia in azienda la terza generazione con Pietro Gobino, vengono potenziate la formazione e le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) nell’ambito della sostenibilità e dell'impatto etico, misurando l'impegno ambientale (tutela ambiente), sociale (gestione persone e comunità) e di governance (etica societaria), non solo le prestazioni finanziarie.

In occasione del sessantesimo anniversario della fabbrica, nel 2024 il progetto culturale GugArt ha portato giovani artisti emergenti a realizzare opere ispirate alle storie e ai profumi del Cioccolato Gobino.

Nell’intervento di Alba, dedicato al cioccolato tra tradizione e eccellenza artigiana, Guido e Pietro Gobino affronteranno in particolare il tema degli ingredienti fondamentali del cacao e della nocciola, dai cenni storici alla trasformazione, di come fare impresa basandosi sulla ricerca della qualità del prodotto per ottenere l’eccellenza, con attenzione alla sostenibilità; per il cacao, l’origine delle materie prime, la filiera, il prezzo equo, la tutela dell’ambiente, condizioni di vita dignitose; viene utilizzata esclusivamente la Nocciola Tonda Gentile Trilobata, universalmente riconosciuta come la migliore al mondo e prodotta sulle colline delle Langhe, Roero e Monferrato, acquistata direttamente dai produttori.

L’incontro non sarà solo teorico, ma al termine ci sarà una dolce sorpresa: la degustazione guidata dei famosi cioccolatini.

La prenotazione è quindi obbligatoria a alba@rotary2032.it

L’incontro, ad accesso libero e gratuito, può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo.

Pronti ad agire, insieme possiamo

“Pronti ad agire, insieme possiamo” è il ciclo d’incontri organizzato dal 2018 dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.

Le conferenze di “Pronti ad agire” dal 2019 si possono trovare sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella voce “Live” (https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763)

Il prossimo appuntamento sarà martedì 28 aprile 2026 alle ore 18, con il dottor Luciano Orsi, medico palliativista, coordinatore della Commissione Medical Humanities della SICP, che affronterà il tema de “Il testamento biologico”.