Il Gruppo Alpini di Venasca festeggia Franco Monge Madro per i suoi 90 anni con targa d'onore

Domenica 15 marzo si è tenuta l’annuale festa di tesseramento del Gruppo Alpini di Venasca, che prevede anche un momento di ritrovo pubblico sotto l’ala comunale di piazza Caduti.

All’incontro ha partecipato anche il sindaco Silvano Dovetta, accompagnato dal vicesindaco Maurizio Madala e dal consigliere Alpino Corrado Favole. Nel corso dei festeggiamenti è stato omaggiato l’alpino più anziano del gruppo: Franco Monge Madro, novantenne, ha ricevuto una targa commemorativa di questo importante traguardo anagrafico ed è stato elogiato, come ha ricordato Dovetta, "Per il suo grande impegno nel lavoro e per il tempo dedicato alla comunità venaschese, prestato prima come amministratore comunale nella figura di assessore, poi nel consiglio di amministrazione della casa di riposo e infine nel gruppo alpini". La consegna del riconoscimento è stata effettuata a quattro mani, con il capogruppo degli Alpini Eugenio Favole a fianco del sindaco, che ha inoltre espresso un sentito ringraziamento al Gruppo Alpini e in particolare al suo capogruppo "per il costante lavoro volontario svolto a sostegno di tanti momenti comunitari ed eventi in paese".

La festa ha avuto anche un momento religioso, con la Santa Messa celebrata da don Federico, e ad essa hanno partecipato numerosi tesserati.