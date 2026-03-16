Cuneo, pesca sportiva a rischio: i consiglieri de "La Nostra Provincia" chiedono interventi urgenti

I Consiglieri provinciali della lista “La Nostra Provincia” Stefania D’Ulisse, Alberto Gatto, Loris Emanuel e Davide Sannazzaro hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio provinciale dedicato alle criticità che stanno emergendo nel settore della pesca sportiva nel territorio della provincia di Cuneo.



La pesca sportiva rappresenta un’attività molto diffusa nel territorio provinciale e costituisce un importante elemento di aggregazione sociale, oltre a generare ricadute economiche significative per molte realtà locali, in particolare nelle aree montane e nei piccoli centri.



Negli ultimi anni, tuttavia, il comparto è stato interessato da continue incertezze normative relative alle immissioni di specie ittiche nei corsi d’acqua che si credevano superate grazie all’ultimo provvedimento provinciale.



Procedure complesse e deroghe temporanee hanno infatti creato difficoltà per associazioni, gestori e pescatori, con il rischio concreto di compromettere la stagione di pesca.



"La situazione di incertezza normativa – spiegano i consiglieri – rischia di penalizzare migliaia di appassionati e tutto l’indotto economico legato alla pesca sportiva, oltre al lavoro delle associazioni che da anni collaborano alla gestione e alla tutela dei nostri corsi d’acqua".



Con l’ordine del giorno i consiglieri di "La Nostra Provincia" chiedono quindi al presidente della Provincia di riprendere in mano la questione e tenere aggiornato il Consiglio provinciale sulle iniziative intraprese per consentire le immissioni, eventualmente anche attraverso l’utilizzo delle deroghe normative esistenti.



Il documento impegna inoltre la Provincia a promuovere, nelle sedi competenti e in raccordo con la Regione Piemonte e con il Ministero, ogni iniziativa utile a garantire lo svolgimento della stagione di pesca sportiva e la continuità delle attività connesse sul territorio provinciale.