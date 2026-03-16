Se la Guerra arriva in casa nostra

Un battito d’ ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas. La metafora del "battito d'ali" è la spiegazione della teoria del caos: una piccola perturbazione iniziale (il battito) può scatenare grandi cambiamenti o eventi, come un uragano, in un sistema complesso. Formulato da Edward Lorenz nel 1963, il concetto sottolinea la sensibilità alle condizioni iniziali, dove minimi eventi possono avere conseguenze imprevedibili.

Pensate se invece di minimi eventi ci troviamo di fronte nientemeno che a una guerra. Sono riflessioni che fluiscono di fronte alle immagini e alle notizie che arrivano da Teheran e dal Medio Oriente. Non erano ancora conclusi i bagliori del primo attacco missilistico sulla capitale iraniana che già il prezzo della benzina nelle stazioni di servizio lievitava. Altro che battito d’ ali….

Davvero viviamo in un mondo globalizzato, ma sono ultraconvinto che gli speculatori ci sono sempre stati e ci saranno sempre.