KICKBOXING / Il team Kickstar trionfa alla Coppa del Mondo di Jesolo: due ori, un argento e un bronzo

Dal 10 al 15 marzo si è svolta a Jesolo (VE) la Italian Kickboxing World Cup (IKWC) 2026, Coppa del Mondo WAKO che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da numerosi Paesi, registrando il record assoluto di partecipazione con 47 nazioni rappresentate, 5 continenti e 4.030 registrazioni di fighters in gara.





Il team Kickstar, con sedi a Cuneo, Mondovì e Ceva, ha preso parte alla competizione con sei atleti, ottenendo risultati di grande prestigio a livello internazionale.





Tra i protagonisti Samuele Simondi, che ha conquistato la medaglia d’oro e la Coppa del Mondo WAKO nel Full Contact -54 kg categoria OJ, imponendosi nella finale contro un atleta del Turkmenistan al termine di un incontro intenso e combattuto. Risultato che conferma il 1° posto nel ranking mondiale per il giovane fighter in questa categoria.





Successo importante anche per Elena Tombini, che ha trionfato nella categoria Full Contact -60 kg Senior, conquistando la Coppa del Mondo WAKO 2026. Dopo anni di piazzamenti prestigiosi, l’atleta è finalmente salita sul gradino più alto del podio, superando in semifinale la Norvegia e imponendosi in finale contro l’Ungheria, portando a casa la medaglia d'oro che meritava da tanto tempo, e che sarà la prima di un percorso in continua crescita per lei.





Ottimo risultato anche per Isabel Ciartano, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Kick Light Junior -50 kg, al termine di cinque incontri disputati in una categoria estremamente competitiva con oltre venti atlete in gara. Un risultato di grande valore per l’atleta, da anni stabilmente ai vertici della categoria: confermarsi a questi livelli non è mai semplice, e questo argento rappresenta un’ulteriore dimostrazione della sua continuità, maturità agonistica e determinazione.





Prima medaglia in Coppa del Mondo anche per Martina Peira, che ha ottenuto un bronzo nel Light Contact OCad -50 kg, vincendo due incontri contro Irlanda e Ungheria prima di fermarsi in semifinale contro un’avversaria più esperta.





Hanno inoltre preso parte alla competizione Rebecca De Cian e Jason Dalmasso, impegnati rispettivamente nel Light Contact OCad -55 kg e -47 kg tra gli Advanced. Entrambi hanno mostrato carattere e determinazione, cedendo di misura ai punti nelle eliminatorie.





Gli atleti sono stati seguiti a bordo ring dai coach Ivan Sciolla e Alberto Peira, ai quali va un sentito ringraziamento per la disponibilità, la passione e la competenza che mettono costantemente a disposizione degli atleti, qualità confermate dai risultati e dal percorso di crescita dei ragazzi.





Ancora una volta il team KICKSTAR si conferma quale realtà di riferimento della kickboxing italiana ed internazionale, portando costantemente risultati e prestazioni di indiscusso valore in competizioni internazionali assolute.