Successo per l’Evolution GYM all’ITALIAN OPEN CUP “TROFEO JUTSUKA”

Grande partecipazione e risultati di rilievo per l’Evolution Gym SSD alla gara nazionale Italian Open Cup – Trofeo Jutsuka, svoltasi domenica 15 marzo a Venturina, in Toscana.

La manifestazione ha richiamato numerose società provenienti da tutta Italia, con circa 500 atleti iscritti che si sono sfidati nelle diverse specialità: Demo Team, percorso tecnico, kata a mano nuda, kata con armi, kata sincronizzato, kata a coppie e ne waza.

La società Evolution Gym si è presentata con oltre 60 atleti, dai più piccoli fino agli adulti, distinguendosi per l’ottima preparazione tecnica e lo spirito di squadra. I risultati ottenuti nelle varie categorie hanno permesso alla società di conquistare un prestigioso 1° posto nella classifica generale di società, coronando una giornata ricca di soddisfazioni.

CLASSIFICHE COMPLETE

Kata singolo a mano nuda

Cat. Ultrapulcini BGA

1° Boighen Koltraka

Cat. Pulcini BGA

1° Giovanni Bono

3° Alessandro Bono

Cat. Pulcini BGA

2° Federico Damiani

3° Ethan Koltraka

Cat. Pulcini BGA

3° Gabriele Aragno

Cat. Speranze BGA

1° Ginevra Rossi

2° MariaCarla Robaldo

3° Stefano Marini

Cat. Junior BGA

1° Michele Sappa

3° Giacomo Bellisio

Cat. Junior BGA

1° Lorenzo Zucco

2° Tommaso Revello

Cat. Junior VBV

2° Francesco Giuggia

3° Valerio Carazzone

Cat. Senior VBV

2° Carola Michelis

3° Greta Montaldo

Cat. Senior MN

1° Francesco Bono

2° Elisa Cervone

Cat. Master MN

2° Elisa Cervone

3° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis (pari merito)

Kata singolo con armi

Cat. Junior VBV

3° Francesco Giuggia

Cat. Senior VBV

1° Carola Michelis

3° Greta Montaldo

Cat. Senior MN

2° Giorgio Origlia

3° Francesco Bono

Kata sincronizzato

Cat. Pulcini BGA

1° Irene Mondino – Gabriele Zucco

2° Nichita Cotaga – Vincenzo Fallico

3° Pietro Pittarello – Giovanni Bono

Cat. Speranze BGA

1° Tommaso Revello – Lorenzo Zucco

2° Michele Sappa – Tommaso Revello

Cat. Speranze BGA

1° Ginevra Rossi – MariaCarla Robaldo

2° Ethan Koltraka – Gabriele Aragno

3° Stefano Marini – Simone Adami

Cat. Junior VBV

1° Carola Michelis – Mattia Barbero

2° Giorgia Barbero – Valerio Carazzone

3° Francesco Giuggia – Tommaso Baldassini

Cat. Senior VBV

1° Carola Michelis – Mattia Barbero

Cat. Senior MN

2° Elisa Cervone – Francesco Bono

Kata a coppie

Cat. Senior VBV

1° Carola Michelis – Mattia Barbero

Cat. Senior MN

1° Elisa Cervone – Francesco Bono

2° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis

Demo Team

Cat. Pulcini BGA

1° Bono G., Sappa G., Carazzone E., Ciccarello V.

2° Bazatin T., Tedeschi D., Giuggia M., Kaur M.

Cat. Speranze BGA

1° Damiani F., Podio M., Zucco G., Bono A.

2° Lubatti C., Marini S., Ressia F., Adami S.

3° Zucco G., Bono A., Mondino I., Mondino E.

Cat. Junior VBV

1° Barbero G., Carazzone V., Baldassini T.

2° Rossi F., Mondino M., Bellisio G., Carazzone V.

Cat. Senior VBV

1° Michelis C. – Barbero M.

2° Barbero G., Michelis C., Barbero M.

3° Montaldo G., Priola D., Giuggia F.

Cat. Senior MN

1° Cordero F., Cervone E., Bono F.

2° Michelis F., Mondino P., Origlia G.

3° Almiento F., Michelis F., Mondino P.

Percorso tecnico

2° Alessandro Bono

2° Emanuele Carazzone

Ne Waza

Cat. Ultrapulcini -25 kg

1° Boighen Koltraka

Cat. Pulcini -30 kg

1° Giovanni Bono

Cat. Pulcini -40 kg

3° Ethan Koltraka

Cat. Pulcini -50 kg

1° Alessandro Bono

3° Vincenzo Fallico

Cat. Speranze

2° Michele Sappa

3° Mattia Mattia

Cat. Speranze -50 kg

2° Simone Adami

Cat. Speranze -65 kg

1° MariaCarla Robaldo

2° Jossie Luyindula

Cat. Speranze -55 kg

2° Stefano Marini

Cat. Speranze -45 kg

1° Ginevra Rossi

Cat. Junior -65 kg

1° Tommaso Baldassini

Cat. Junior -74 kg

1° Mattia Barbero

2° Giacomo Bellisio

3° Tommaso Baldassini

Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha confermato l’Evolution Gym SSD come una delle realtà più competitive del panorama nazionale del jiu jitsu tradizionale.

Il risultato più significativo è stato il 1° posto nella classifica generale di società, ottenuto grazie alla partecipazione di oltre 60 atleti tra bambini, ragazzi e adulti, protagonisti di una straordinaria prestazione collettiva che ha premiato il lavoro degli atleti, degli istruttori e di tutto lo staff della società.