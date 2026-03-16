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Sport | 16 marzo 2026, 08:02

Successo per l’Evolution GYM all’ITALIAN OPEN CUP “TROFEO JUTSUKA”

Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha confermato l’Evolution Gym SSD come una delle realtà più competitive del panorama nazionale del jiu jitsu tradizionale.

Successo per l’Evolution GYM all’ITALIAN OPEN CUP “TROFEO JUTSUKA”

Grande partecipazione e risultati di rilievo per l’Evolution Gym SSD alla gara nazionale Italian Open Cup – Trofeo Jutsuka, svoltasi domenica 15 marzo a Venturina, in Toscana. 

La manifestazione ha richiamato numerose società provenienti da tutta Italia, con circa 500 atleti iscritti che si sono sfidati nelle diverse specialità: Demo Team, percorso tecnico, kata a mano nuda, kata con armi, kata sincronizzato, kata a coppie e ne waza.

La società Evolution Gym si è presentata con oltre 60 atleti, dai più piccoli fino agli adulti, distinguendosi per l’ottima preparazione tecnica e lo spirito di squadra. I risultati ottenuti nelle varie categorie hanno permesso alla società di conquistare un prestigioso 1° posto nella classifica generale di società, coronando una giornata ricca di soddisfazioni.

CLASSIFICHE COMPLETE

Kata singolo a mano nuda

Cat. Ultrapulcini BGA
1° Boighen Koltraka

Cat. Pulcini BGA
1° Giovanni Bono
3° Alessandro Bono

Cat. Pulcini BGA
2° Federico Damiani
3° Ethan Koltraka

Cat. Pulcini BGA
3° Gabriele Aragno

Cat. Speranze BGA
1° Ginevra Rossi
2° MariaCarla Robaldo
3° Stefano Marini

Cat. Junior BGA
1° Michele Sappa
3° Giacomo Bellisio

Cat. Junior BGA
1° Lorenzo Zucco
2° Tommaso Revello

Cat. Junior VBV
2° Francesco Giuggia
3° Valerio Carazzone

Cat. Senior VBV
2° Carola Michelis
3° Greta Montaldo

Cat. Senior MN
1° Francesco Bono
2° Elisa Cervone

Cat. Master MN
2° Elisa Cervone
3° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis (pari merito)

Kata singolo con armi

Cat. Junior VBV
3° Francesco Giuggia

Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis
3° Greta Montaldo

Cat. Senior MN
2° Giorgio Origlia
3° Francesco Bono

Kata sincronizzato

Cat. Pulcini BGA
1° Irene Mondino – Gabriele Zucco
2° Nichita Cotaga – Vincenzo Fallico
3° Pietro Pittarello – Giovanni Bono

Cat. Speranze BGA
1° Tommaso Revello – Lorenzo Zucco
2° Michele Sappa – Tommaso Revello

Cat. Speranze BGA
1° Ginevra Rossi – MariaCarla Robaldo
2° Ethan Koltraka – Gabriele Aragno
3° Stefano Marini – Simone Adami

Cat. Junior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero
2° Giorgia Barbero – Valerio Carazzone
3° Francesco Giuggia – Tommaso Baldassini

Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero

Cat. Senior MN
2° Elisa Cervone – Francesco Bono

Kata a coppie

Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero

Cat. Senior MN
1° Elisa Cervone – Francesco Bono
2° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis

Demo Team

Cat. Pulcini BGA
1° Bono G., Sappa G., Carazzone E., Ciccarello V.
2° Bazatin T., Tedeschi D., Giuggia M., Kaur M.

Cat. Speranze BGA
1° Damiani F., Podio M., Zucco G., Bono A.
2° Lubatti C., Marini S., Ressia F., Adami S.
3° Zucco G., Bono A., Mondino I., Mondino E.

Cat. Junior VBV
1° Barbero G., Carazzone V., Baldassini T.
2° Rossi F., Mondino M., Bellisio G., Carazzone V.

Cat. Senior VBV
1° Michelis C. – Barbero M.
2° Barbero G., Michelis C., Barbero M.
3° Montaldo G., Priola D., Giuggia F.

Cat. Senior MN
1° Cordero F., Cervone E., Bono F.
2° Michelis F., Mondino P., Origlia G.
3° Almiento F., Michelis F., Mondino P.

Percorso tecnico

2° Alessandro Bono
2° Emanuele Carazzone

Ne Waza

Cat. Ultrapulcini -25 kg
1° Boighen Koltraka

Cat. Pulcini -30 kg
1° Giovanni Bono

Cat. Pulcini -40 kg
3° Ethan Koltraka

Cat. Pulcini -50 kg
1° Alessandro Bono
3° Vincenzo Fallico

Cat. Speranze
2° Michele Sappa
3° Mattia Mattia

Cat. Speranze -50 kg
2° Simone Adami

Cat. Speranze -65 kg
1° MariaCarla Robaldo
2° Jossie Luyindula

Cat. Speranze -55 kg
2° Stefano Marini

Cat. Speranze -45 kg
1° Ginevra Rossi

Cat. Junior -65 kg
1° Tommaso Baldassini

Cat. Junior -74 kg
1° Mattia Barbero
2° Giacomo Bellisio
3° Tommaso Baldassini

Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha confermato l’Evolution Gym SSD come una delle realtà più competitive del panorama nazionale del jiu jitsu tradizionale. 

Il risultato più significativo è stato il 1° posto nella classifica generale di società, ottenuto grazie alla partecipazione di oltre 60 atleti tra bambini, ragazzi e adulti, protagonisti di una straordinaria prestazione collettiva che ha premiato il lavoro degli atleti, degli istruttori e di tutto lo staff della società.

C.S.

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