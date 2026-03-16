Successo per l’Evolution GYM all’ITALIAN OPEN CUP “TROFEO JUTSUKA”

Grande partecipazione e risultati di rilievo per l’Evolution Gym SSD alla gara nazionale Italian Open Cup – Trofeo Jutsuka, svoltasi domenica 15 marzo a Venturina, in Toscana.
La manifestazione ha richiamato numerose società provenienti da tutta Italia, con circa 500 atleti iscritti che si sono sfidati nelle diverse specialità: Demo Team, percorso tecnico, kata a mano nuda, kata con armi, kata sincronizzato, kata a coppie e ne waza.
La società Evolution Gym si è presentata con oltre 60 atleti, dai più piccoli fino agli adulti, distinguendosi per l’ottima preparazione tecnica e lo spirito di squadra. I risultati ottenuti nelle varie categorie hanno permesso alla società di conquistare un prestigioso 1° posto nella classifica generale di società, coronando una giornata ricca di soddisfazioni.
CLASSIFICHE COMPLETE
Kata singolo a mano nuda
Cat. Ultrapulcini BGA
1° Boighen Koltraka
Cat. Pulcini BGA
1° Giovanni Bono
3° Alessandro Bono
Cat. Pulcini BGA
2° Federico Damiani
3° Ethan Koltraka
Cat. Pulcini BGA
3° Gabriele Aragno
Cat. Speranze BGA
1° Ginevra Rossi
2° MariaCarla Robaldo
3° Stefano Marini
Cat. Junior BGA
1° Michele Sappa
3° Giacomo Bellisio
Cat. Junior BGA
1° Lorenzo Zucco
2° Tommaso Revello
Cat. Junior VBV
2° Francesco Giuggia
3° Valerio Carazzone
Cat. Senior VBV
2° Carola Michelis
3° Greta Montaldo
Cat. Senior MN
1° Francesco Bono
2° Elisa Cervone
Cat. Master MN
2° Elisa Cervone
3° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis (pari merito)
Kata singolo con armi
Cat. Junior VBV
3° Francesco Giuggia
Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis
3° Greta Montaldo
Cat. Senior MN
2° Giorgio Origlia
3° Francesco Bono
Kata sincronizzato
Cat. Pulcini BGA
1° Irene Mondino – Gabriele Zucco
2° Nichita Cotaga – Vincenzo Fallico
3° Pietro Pittarello – Giovanni Bono
Cat. Speranze BGA
1° Tommaso Revello – Lorenzo Zucco
2° Michele Sappa – Tommaso Revello
Cat. Speranze BGA
1° Ginevra Rossi – MariaCarla Robaldo
2° Ethan Koltraka – Gabriele Aragno
3° Stefano Marini – Simone Adami
Cat. Junior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero
2° Giorgia Barbero – Valerio Carazzone
3° Francesco Giuggia – Tommaso Baldassini
Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero
Cat. Senior MN
2° Elisa Cervone – Francesco Bono
Kata a coppie
Cat. Senior VBV
1° Carola Michelis – Mattia Barbero
Cat. Senior MN
1° Elisa Cervone – Francesco Bono
2° Fabrizio Ballatore – Paolo Michelis
Demo Team
Cat. Pulcini BGA
1° Bono G., Sappa G., Carazzone E., Ciccarello V.
2° Bazatin T., Tedeschi D., Giuggia M., Kaur M.
Cat. Speranze BGA
1° Damiani F., Podio M., Zucco G., Bono A.
2° Lubatti C., Marini S., Ressia F., Adami S.
3° Zucco G., Bono A., Mondino I., Mondino E.
Cat. Junior VBV
1° Barbero G., Carazzone V., Baldassini T.
2° Rossi F., Mondino M., Bellisio G., Carazzone V.
Cat. Senior VBV
1° Michelis C. – Barbero M.
2° Barbero G., Michelis C., Barbero M.
3° Montaldo G., Priola D., Giuggia F.
Cat. Senior MN
1° Cordero F., Cervone E., Bono F.
2° Michelis F., Mondino P., Origlia G.
3° Almiento F., Michelis F., Mondino P.
Percorso tecnico
2° Alessandro Bono
2° Emanuele Carazzone
Ne Waza
Cat. Ultrapulcini -25 kg
1° Boighen Koltraka
Cat. Pulcini -30 kg
1° Giovanni Bono
Cat. Pulcini -40 kg
3° Ethan Koltraka
Cat. Pulcini -50 kg
1° Alessandro Bono
3° Vincenzo Fallico
Cat. Speranze
2° Michele Sappa
3° Mattia Mattia
Cat. Speranze -50 kg
2° Simone Adami
Cat. Speranze -65 kg
1° MariaCarla Robaldo
2° Jossie Luyindula
Cat. Speranze -55 kg
2° Stefano Marini
Cat. Speranze -45 kg
1° Ginevra Rossi
Cat. Junior -65 kg
1° Tommaso Baldassini
Cat. Junior -74 kg
1° Mattia Barbero
2° Giacomo Bellisio
3° Tommaso Baldassini
Una giornata intensa e ricca di emozioni che ha confermato l’Evolution Gym SSD come una delle realtà più competitive del panorama nazionale del jiu jitsu tradizionale.
Il risultato più significativo è stato il 1° posto nella classifica generale di società, ottenuto grazie alla partecipazione di oltre 60 atleti tra bambini, ragazzi e adulti, protagonisti di una straordinaria prestazione collettiva che ha premiato il lavoro degli atleti, degli istruttori e di tutto lo staff della società.