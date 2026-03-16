VOLLEY A1F / Play-off Challenge Cup, Honda Cuneo-Bergamo 3-2: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 7: resta in campo nei primi tre set, giusto il tempo per portare a casa 7 punti.

JAELYN KEENE 7,5: rapace sottorete e sempre pronta a sfruttare gli errori in ricezione delle bergamasche. Un ace, un muro vincente e 14 punti messi a terra in attacco (58%). Sale sul podio delle migliori in campo.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 8: non poteva esserci modo migliore per festeggiare il suo 31° compleanno. La schiacciatrice di origini cubane è la grande protagonista del match. Bene in attacco, con 18 punti all’attivo, ma anche in difesa. Nel tie-break la gatta Jessica si trasforma in una pantera indomabile e trascinatrice, con ben sette punti realizzati. La ciliegina sulla torta? Quattro ace e uno strameritato titolo di MVP!

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD: S.V.

LINDA MAGNANI 6,5: in partenza accusa qualche problemino in ricezione, ma con il trascorrere dei minuti migliora decisamente. In difesa va a corrente alternata e anche sui pallonetti non sempre appare particolarmente reattiva.

SAFA ALLAOUI: S.V.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO 6,5: qualche imprecisione in battuta, ma nel complesso partecipa fattivamente all’ennesimo trionfo delle gatte.

MASA PUCELJ 7: ricezione più solida rispetto alle precedenti uscite. La schiacciatrice slovena si fa apprezzare in attacco, dove mette a segno 13 punti. Nel computo anche due ace e un monster-block.

NOEMI SIGNORILE 7,5: prestazione di qualità e sostanza. Pregevoli alcuni assist a una mano per le centrali. Il nastro si allea dalla sua parte nella conquista di un ace.

BINTO DIOP 6,5: il pomeriggio non comincia nel migliore dei modi, tanto che per registrare il suo primo punto bisogna attendere l’azione che porta le due squadre sul 18-18. Migliora nei set successivi, ma di certo non è una delle sue migliori prestazioni. Da segnalare due preziosi monster-block.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 7: in campo scende un Cuneo ancora una volta pieno zeppo di motivazioni. Cambi e interruzioni intelligenti fanno il resto e contribuiscono alla conquista della terza vittoria in questi play-off di Challenge Cup.