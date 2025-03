Incidente a Sinio nella tarda mattinata di oggi 19 marzo. A scontrarsi, nel centro del paese, una vettura e un ciclista.

Ad avere la peggio quest'ultimo, un ventisettenne di Alba, elitrasportato in codice giallo, per politrauma, all'ospedale di Verduno. Nessuna conseguenza per la persona alla guida dell'auto.