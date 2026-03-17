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Attualità | 17 marzo 2026, 17:41

Servizio civile alla biblioteca di Boves: c'è tempo fino all'8 aprile per candidarsi

Il progetto "Biblio Boves Alpha Gen" cerca ragazzi dai 18 ai 28 anni: 25 ore settimanali, orario flessibile e 519 euro al mese

La biblioteca civica di Boves

La biblioteca civica di Boves

La biblioteca civica di Boves partecipa al bando per il Servizio Civile Universale 2026 con il progetto "Biblio Boves Alpha Gen". Le candidature sono aperte fino all'8 aprile e si rivolgono ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

I volontari selezionati presteranno servizio per 25 ore settimanali, con un orario flessibile, ricevendo un rimborso mensile di 519,47 euro. Il progetto rappresenta un'opportunità concreta per acquisire competenze nel settore culturale e biblioteconomico, contribuendo al contempo alla vita culturale della comunità locale.

La domanda di partecipazione — una sola per candidato — deve essere presentata esclusivamente online entro l'8 aprile sulla piattaforma ufficiale del Servizio Civile Universale: domandaonline.serviziocivile.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca al numero 0171 391850 oppure scrivere a biblioteca@comune.boves.cn.it. I volontari attualmente in servizio sono inoltre disponibili a raccontare la propria esperienza a chi fosse interessato a candidarsi.

cs

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