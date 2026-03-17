Servizio civile alla biblioteca di Boves: c'è tempo fino all'8 aprile per candidarsi

La biblioteca civica di Boves partecipa al bando per il Servizio Civile Universale 2026 con il progetto "Biblio Boves Alpha Gen". Le candidature sono aperte fino all'8 aprile e si rivolgono ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

I volontari selezionati presteranno servizio per 25 ore settimanali, con un orario flessibile, ricevendo un rimborso mensile di 519,47 euro. Il progetto rappresenta un'opportunità concreta per acquisire competenze nel settore culturale e biblioteconomico, contribuendo al contempo alla vita culturale della comunità locale.

La domanda di partecipazione — una sola per candidato — deve essere presentata esclusivamente online entro l'8 aprile sulla piattaforma ufficiale del Servizio Civile Universale: domandaonline.serviziocivile.it