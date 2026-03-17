"Sogniamo in grande": l'esperienza della 5° C dello scientifico Bodoni

Scrive Luca Armand della 5° C del liceo scientifico di Scienze applicate: "Nei giorni 13-15 marzo noi alunni della classe 5^C, insieme al professor Matteo Benedetto (Dipartimento di Matematica e Fisica), abbiamo avuto l'opportunità di partecipare alla SFS, Scuola di Formazione per Studenti, presso Montesilvano, organizzata dal movimento studenti di azione cattolica (MSAC).

Questo è un movimento studentesco che ha a cuore la scuola, il pianeta e tutti gli obiettivi dell' Agenda 2030 al fine di migliorare la nostra società e il nostro futuro. Il titolo di questo evento è stato: "High Hopes” e racchiude molto bene l'atteggiamento che tutti dovremmo adottare: sognare in grande. Durante questi tre giorni abbiamo parlato del peso delle piccole azioni, di come vorremmo la scuola e il mondo che ci circonda cercando di porre un primo tassello per un futuro migliore perché come hanno affermato i segretari nazionali del MSAC: il cambiamento non prende vita quando tutto è pronto, ma quando qualcuno dice: proviamoci!"

A questo evento hanno partecipato più di 2100 giovani provenienti da tutte le regioni italiane, e ciò ci ha permesso non solo di instaurare nuove amicizie, ma anche di confrontare realtà differenti. Abbiamo partecipato a workshop, attività interattive, dibattiti e conferenze a cui hanno partecipato illustri ospiti come Arturo Mariani, Silvia Boccardi, il presidente della Regione Abruzzo e molti altri. Ci sono poi state anche attività serali molto interessanti, come il concerto degli Eugenio in Via di Gioia e il Dj set di Marco Guacci. Attraverso queste attività abbiamo acquisito nozioni e skills come coscienza sociale, competenze digitali, intelligenza emotiva e molte altre, che possiamo applicare quotidianamente nelle nostre scuole e nella società.

Siamo giunti alla conclusione che il cambiamento non proviene da grandi palchi, ma dalle piccole scelte quotidiane di ognuno di noi. Come canta Mengoni nella canzone “Esseri Umani”: siamo esseri umani che hanno il coraggio di essere esseri umani… perché, nonostante tutte le cadute e le fragilità, possiamo raggiungere grandi traguardi".

Armand Luca - 5^C, liceo scientifico “delle scienze applicate”