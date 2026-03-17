Lavori in corso sul Viale degli Angeli, dove presto riaprirà "la giostrina della nonna"

Lo scorso 5 febbraio avevamo scritto della chiusura e dello smantellamento della giostrina del viale degli Angeli, al parco della Resistenza di Cuneo.

Era stata smontata dopo 33 lunghi anni, ma fortunatamente solo per essere sostituita da una nuova struttura,"la giostrina della nonna" (non del Fiumetto, come in precedenza scritto).

Sono in corso i lavori: la parte esterna è molto simile a quella precedente, la cui forma richiama lo chapiteau del circo. Mancano le attrazioni interne, ma è questione di giorni, perché la famiglia Rainero, che la gestisce da sempre, ha intenzione di riaprirla presto, con l'avvio della primavera.

Ancora un po' di pazienza e la giostrina del Viale tornerà a far divertire i bambini della città.

"La struttura è più moderna ed è sempre dedicata ai più piccoli - aveva commentato Beppe Rainero, il figlio della signora Albertina, che ha gestito quella giostra per 27 anni -. Abbiamo cresciuto due generazioni di bambini cuneesi e continueremo a farlo".