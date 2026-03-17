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Curiosità | 17 marzo 2026, 06:39

Tutto sulla Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera che si celebra il 17 marzo

Esattamente 165 anni fa a Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia con l’incoronazione di Vittorio Emanuele II

Frecce tricolori sul cielo di Torino (foto di Valerio Minato)

Frecce tricolori sul cielo di Torino (foto di Valerio Minato)

Il 17 marzo è una data che appartiene al cuore della nostra storia, un giorno in cui l’Italia si ferma per ricordare, per rendere omaggio e per riflettere. È la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, istituita dalla legge 23 novembre 2012, n. 222.

Era il 17 marzo 1861 quando a Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del Regno d’Italia con l’incoronazione di Vittorio Emanuele II di Savoia. Quel giorno in Parlamento fu annunciato così: «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato».

Iniziava la monarchia costituzionale in Italia, che poi con il referendum fu sostituita nel 1946 dalla Repubblica parlamentare. Legge fondamentale della Repubblica italiana è la Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente.

Facendo un passo indietro, un forte impulso all’unità lo diedero già anni addietro il 1861 Camillo Benso Conte di Cavour, capo del governo e la spedizione dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi. Spedizione che si concluse a Teano, il 26 ottobre 1860, quando ci fu lo storico incontro tra Garibaldi, appunto, e Vittorio Emanuele II.

Negli anni seguenti si completò l’unificazione del territorio nazionale: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia. E nel 1847 Goffredo Mameli scrisse l’inno nazionale della Repubblica Italiana, Fratelli d’Italia, un canto risorgimentale musicato da Michele Novaro.

Dunque, è tempo di sventolare quel tricolore che il 7 gennaio 1797 venne scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora, verde, bianco e rosso sono il simbolo dell’unità nazionale e parte integrante della nostra identità.

Felice anniversario, Italia!

Silvia Gullino

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