Per i Lions una domenica nel Roero e nelle Langhe tra sapori, motori e solidarietà

Un tour all’insegna del gusto e dei motori, circondati da eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche. Siamo nelle Langhe, dove una comitiva del Lions Club Bra Host ha fatto tappa domenica 24 maggio.

Il viaggio è partito da Bra a bordo di auto d’epoca e supercar moderne, offrendo la possibilità di immergersi tra le bellezze culturali e naturali dei nostri territori, ritrovando ristoro dalla frenesia e radici autentiche, condivisi con amici e ospiti.

Con questo spirito è stata vissuta l’intera giornata, trascorsa anche nella convivialità in una nota Cantina di La Morra con degustazioni che raccontano tutto delle eccellenze di questa zona patrimonio Unesco.

Così i partecipanti hanno potuto ammirare splendidi vigneti per poi fare un giro in cantina, in mezzo a vini che affinano in tini d’acciaio ad alta tecnologia, da degustare e scoprire poco a poco nel bicchiere.

Stessa suggestiva esperienza, ma una settimana più tardi, per il Lions Club Canale Roero, che si è dato appuntamento domenica 31 maggio per il raduno di auto storiche e sportive, con tappe collinari e itinerari diversi a seconda dei gusti, che si sono dipanati tra Canale e Monteu Roero.

Ma la buona notizia è la festa tradotta in solidarietà. Due eventi con l’unico obiettivo di sostenere con una donazione chi ha più bisogno. Se il Lions Club Canale Roero ha destinato la somma raccolta ai Volontari delle Ambulanze del Roero (V.A.R.), il Lions Club Bra Host ha impegnato il ricavato in uno dei suoi progetti storici, il service dei cani guida per ipovedenti, che unisce solidarietà, inclusione e speranza.

Un gioco di squadra che, ancora una volta, mette in luce il volto solidale e il grande cuore del Lions. We Serve! Insieme serviamo, per davvero.

Il servizio Cani Guida dei Lions

Il servizio Cani Guida dei Lions si trova a Limbiate (MB) ed è costituito da un Centro che occupa una superficie di 25mila metri quadrati, composto da 38 box con un giardinetto esterno coperto e una zona interna che possono ospitare due cani ciascuno, due campi di addestramento, quattro paddock per le attività ludiche e di svago, una nursery con cinque sale parto, un’infermeria, una casa accoglienza con quattro alloggi per il soggiorno dei ciechi e degli accompagnatori nella fase di istruzione, un auditorium e gli uffici. Questa meravigliosa scuola è attiva dal 1959, la missione è addestrare e consegnare gratuitamente cani guida, angeli a quattro zampe, alle persone non vedenti o ipovedenti di tutta Italia, grazie ai contributi ed ai finanziamenti che provengono dai Lions Club di tutta Italia.

Chi sono i Lions?

I Lions sono gruppi di uomini e donne orientati al volontariato e interessati al miglioramento della loro comunità. Essere Lions significa diventare volontari attivi, soci di una stimata organizzazione internazionale leader delle comunità e amici di coloro che hanno bisogno di aiuto. 1,4 milioni di soci, oltre 45.000 club presenti in oltre 200 paesi, rendono Lions Clubs

International l’organizzazione di club di servizio più grande al mondo.