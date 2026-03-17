“Inserimento & integrazione dei lavoratori stranieri”: Fondazione Don Gianolio lancia ciclo formativo gratuito ad Alba

Promuovere l’inclusione lavorativa dei migranti favorendo l’incontro tra imprese e lavoratori stranieri: è questo l’obiettivo del nuovo ciclo formativo gratuito “Inserimento & integrazione dei lavoratori stranieri nell’impresa”, promosso da Fondazione Don Gianolio in collaborazione con Apro Formazione, Associazione Commercianti Albesi e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti, Alessandria e Casale Monferrato.

Rivolto a consulenti del lavoro, commercialisti, medici del lavoro, HR e manager, il percorso multidisciplinare affronta gli aspetti giuridici, fiscali, organizzativi e socio-culturali legati all’assunzione e integrazione dei lavoratori stranieri. Si inserisce nel progetto “Lavoro senza confini” della Fondazione CRC, dopo incontri nelle Langhe, Roero e Alba nei primi mesi del 2026.

Il programma degli incontri

Quattro appuntamenti ad aprile presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi (orario 14.30-18.30):

9 aprile: Quadro normativo (immigrazione, permessi, Decreto Flussi) con avvocata Laura Furno (ASGI).

15 aprile: Procedure operative per assunzioni con Barbara Garbelli (Il Sole 24 Ore).

22 aprile: Aspetti fiscali, contributivi e previdenziali con Carlo Veronese e Maria Luisa De Cia.

29 aprile: Integrazione socio-culturale con Maura Di Mauro (Diversity & Inclusion Trainer).

Partecipazione gratuita, in accreditamento presso Ordini Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Iscrizioni a progetti@fondazionedongianolio.it o 324 624 9670.