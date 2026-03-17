"Mimma", la radio clandestina nel lager nazista: a Cuneo un incontro sulla storia di coraggio e speranza degli Internati Militari Italiani

Un apparecchio radio costruito clandestinamente all'interno di un lager nazista, battezzato affettuosamente "Mimma": è questa la storia straordinaria al centro dell'incontro in programma venerdì 20 marzo alle ore 17.30 nella sala del CDT di Cuneo.

L'iniziativa, organizzata dall'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, si concentra su uno degli episodi più curiosi e toccanti legati alla vicenda degli Internati Militari Italiani nei campi di prigionia tedeschi. Nel campo di Fallingbostel, un gruppo di detenuti riuscì a costruire e utilizzare in segreto una radio che consentì loro di ricevere notizie dal mondo esterno, tenendo viva quella flebile fiamma di speranza che la durezza della prigionia, lo sconforto e l'indigenza rischiavano continuamente di spegnere.

A condurre l'incontro saranno Umberto Alunni e Quinto Dalmasso, autori del libro "Mimma. Sapienza e speranza in una radio", nel quale la rocambolesca avventura di quell'apparecchio clandestino e dei suoi artefici viene raccontata in modo accattivante e ricco di dettagli.