Ad Alba Iftar aperto alla cittadinanza: un momento di condivisione durante il Ramadan [FOTO]

Si è svolto nei giorni scorsi al Centro Islamico di Alba l’Iftar aperto alla cittadinanza, iniziativa promossa in collaborazione con A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV. L’appuntamento ha rappresentato un momento di apertura e condivisione legato al mese del Ramadan. L’Iftar è il pasto serale con cui i musulmani interrompono il digiuno quotidiano (sawm), al tramonto, subito dopo la preghiera del Maghrib. Tradizionalmente, la rottura del digiuno avviene con datteri e acqua, seguita da un pasto più completo che varia a seconda delle tradizioni culturali.

Oltre al significato religioso, l’Iftar ha una forte valenza sociale: è un momento in cui si rafforzano i legami comunitari, si pratica la condivisione e si favorisce l’incontro. L’apertura alla cittadinanza si inserisce proprio in questa dimensione, con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo e conoscenza reciproca sul territorio. L’iniziativa si colloca nel percorso di collaborazione tra realtà associative e comunità locale, con l’intento di promuovere momenti di partecipazione accessibili e inclusivi.