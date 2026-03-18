Va in pensione il comandante dei carabinieri di Sommariva Perno

Sabato 14 marzo, nella sala consiliare del Comune di Sommariva Perno, si è svolta una cerimonia di congratulazioni e festeggiamenti per l’imminente pensionamento del luogotenente Giuseppe Tigano, comandante di stazione nel paese roerino per ben 16 anni, che si congederà dal servizio il prossimo 30 marzo.

Alla celebrazione hanno presenziato il sindaco Stefano Rosso con l’Amministrazione Comunale, il consigliere provinciale Simone Manzone, il sindaco di Baldissero d’Alba Michele Lusso, il sindaco di Montaldo Roero Claudia Rosso e gli ex sindaci di Sommariva Perno che hanno svolto il proprio mandato con il luogotenente come comandante di stazione. Inoltre hanno partecipato gli attuali carabinieri in servizio, l’Associazione Carabinieri in congedo, il maresciallo Angelo Labbate, il vice commissario Sergio Giacosa, la presidente della Pro Loco Giulia Aiassa e Umberto Sacchi titolare della LIFE s.p.a.

Durante la celebrazione sono state consegnate due targhe al luogotenente, come ringraziamento e riconoscimento per i suoi anni di servizio, una da parte del Comune e una da parte dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri).

Il sindaco Stefano Rosso ha dichiarato:

“Ringraziamo di cuore Giuseppe Tigano per i suoi preziosi anni a servizio dello Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del comune di Sommariva Perno, trascorsi rendendo il nostro paese sicuro e facendosi benvolere dai suoi abitanti: per questo motivo tutti i sommarivesi gli sono grati e lo accoglieranno sempre come parte fondamentale della comunità”.

Alla cerimonia è seguito un rinfresco e gli auguri di tutti i convenuti.