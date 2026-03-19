BOCCE / Bra vince la gara serale DDD a Centallo: 13-8 in finale sulla Bocciofila Centallese

La bocciofila Centallese ha ospitato con successo una gara serale a 32 terne di categoria DDD, culminata con la vittoria della squadra di Bra composta da Fernando Giraudo, Andrea Chiesa e Sergio Panero. In finale, i braidesi hanno superato per 13-8 la formazione locale di Guido Arese, Valentino Chiotasso e Margherita Verra, in un match combattuto che ha entusiasmato il pubblico presente. L’evento, perfettamente organizzato dalla società centallese, è stato diretto dall’arbitro GianMario Dalmasso di Fossano.
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