Pagno: una serata tra poesia, musica e riflessione con “Costruiremo ancora amore”

ll poeta e scrittore Livio Ardelli

Sabato 21 marzo alle 21 la ex chiesa della Crusà ospiterà una serata culturale dedicata alla poesia e alla riflessione dal titolo “Costruiremo ancora amore - Tracce nel tempo a poesia variabile”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagno in collaborazione con l’associazione Ala Veja.

Al centro dell’appuntamento ci saranno i testi e i dialoghi di Livio Ardelli, che guideranno il pubblico in un percorso fatto di parole, memoria e suggestioni.

La serata si svilupperà come un intreccio di letture, recitazione e musica, con l’obiettivo di creare un’esperienza emotiva e partecipata.

Le riflessioni e le letture saranno curate da Omar Michele Milanesio, Rosella Sabena, Claudia Bianco e Cristina Serre.

Ad accompagnare le parole saranno le atmosfere musicali dell’ "ArchiMedia Ensemble", che contribuiranno a creare un clima di intensa partecipazione emotiva.

La serata sarà arricchita anche dalle voci del coro amatoriale polifonico “Piccola Valle”, chiamato a dare ulteriore profondità ai temi affrontati.

L’evento, a ingresso libero, nasce con l’intento di offrire alla comunità un momento di incontro culturale e di condivisione, nel quale poesia, musica e teatro si fondono per raccontare il tempo, i sentimenti e la capacità dell’uomo di continuare a “costruire amore” anche nelle difficoltà.

La serata si svolgerà con la collaborazione di Tecnocasa. Per informazioni è possibile contattare il numero 338-1275225.